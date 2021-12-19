عودة نحو 4 آلاف عراقي عالق على الحدود البيلاروسية طوعاً

بغداد/ حسين حاتم

بعد ظروف قاسية عاشها آلاف العراقيون على الحدود البيلاروسية البولندية بمحاولات للهجرة وطلبِ اللجوء انتهت بالفشل، أقدمت وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارتي النقل والهجرة والمهجرين على إعادة نحو 4000 مواطنا عراقيا.

وتقدر وسائل الإعلام البولندية أن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم على جانبي الحدود.

ويقول المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف في حديث الى (المدى)، إن “عدد الرحلات التي أشرفت عليها وزارة الخارجية بشأن اجلاء العراقيين من على الحدود البيلاروسية هي 10 رحلات”. وأضاف الصحاف، أن “عدد العائدين بلغ اكثر من 3800 مواطن عراقي”، مؤكدا ان “العودة كانت طوعية لجميع العائدين نتيجة الظروف القاسية التي عصفت بهم وعدم قبول تلك الدول بالدخول الى أراضيها بطريقة غير شرعية”. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، الى انه “من خلال جهود الوزارة وبالتنسيق مع سفارة العراق في موسكو وبالتنسيق مع السلطات البيلاروسية اسقطنا مبالغ الغرامات المالية المترتبة على مخالفة شروط الاقامة، لمجموع من تمت اعادتهم طوعاً، والذي يزيد على سبعمائة وسبعين ألف دولار”.

وبين ان “الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات على المستوى الدبلوماسي من خلال الحوارات والتنسيق والتواصل مع شركاء العراق واصدقائه بهدف الحد من التهريب والاتجار بالبشر”.

وتابع الصحاف، أن “الجهات المختصة مستمرة باجلاء العالقين وكذلك مستمرة بتسجيل أسماء الراغبين بالعودة طوعا”، مشيرا الى ان “وزارة الخارجية منحت اكثر من 500 جواز مرور لكل من فقد جواز سفره”.

وأعلنت وزارة النقل، مساء الجمعة، إجمالي أعداد المواطنين الذين تم إجلاؤهم بنجاح على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية من الأراضي البيلاروسية، مشيرة الى انهم بلغوا (3,814) مواطناً.

وأعلن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران، مساء الجمعة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “جميع الرحلات الإنسانية والاستثنائية العشرة التي أجلينا من خلالها هذه الأعداد جاءت بعد الجهود التي بذلها وزير النقل ناصر الشبلي والتنسيق عالي المستوى بين وزارة الخارجية العراقية والسلطات البيلاروسية لمساعدة المواطنين العراقيين الذين كانوا عالقين بين حدود بيلاروسيا وبولندا ويعانون من أوضاع إنسانية صعبة”.

وتابع عمران أن “إدارة الشركة وجميع العاملين فيها كان لهم الشرف بالوقوف مع أبناء بلدهم في هذه المحنة ونجدد استعدادنا لتنفيذ رحلات إنسانية اخرى متى ما اقتضت الضرورة”.

بدوره، يقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي جهاكير في حديث الى (المدى)، إن وزارته “عملت باتجاه الضغط على المنظمات الدولية وحكومات تلك الدول من اجل ايجاد حلول للعراقيين العالقين في بلاروسيا”.

وأضاف أنه “لا توجد معلومة دقيقة عن عدد العراقيين العالقين بين الحدود لأن الذين سافروا بعضهم بفيزا أصولية لغرض السياحة وليس معروفا إن عادوا أو علقوا، وبعضهم سافروا بطريقة غير شرعية”. وأشار جهاكير الى، أن “مهام الوزارات العراقية تقسمت بين الخارجية والنقل والهجرة”، مبينا ان “وزارة الهجرة تعمل على ملف المنظمات الدولية والسفارات من خلال الضغط عليهم”.

واوضح أن “المنظمات الدولية تعمل مع الوزارة للضغط على الحكومات المعنية في بولندا وغيرها لترتيب وضع العراقيين ضمن المعايير الدولية للحفاظ على حياتهم وتقرير مصيرهم”.

ولفت جهاكير الى، ان “عدد العراقيين العائدين طوعا من على الحدود البيلاروسية بلغ حوالي 4000 مواطن”.

الى ذلك، اشارت وزارة الهجرة، في بيان لها، إلى انّها “أرسلت وفداً لمتابعة أوضاع العراقيين العالقين على حدود دول الاتحاد الأوروبي، وأجرى الوفد زيارة ميدانية إلى المخيمات الموجودة على الحدود”.

ونقل البيان عن رئيس الوفد العراقي دريد جميل قوله إنّ “الوفد الوزاري أجرى عدة لقاءات مع المعنيين في دولة ليتوانيا، بينهم نائب وزير الخارجية ووكيل وزير الداخلية وقيادة قوات حرس الحدود الليتوانية، فضلا عن لقاء المنظمات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة”.

وزاد أن “الوفد توجّه إلى الحدود الليتوانية البيلاروسية ودخل إلى مخيم ماداننكي للاجئين، والتقى بمجموعة من العراقيين الموجودين داخل المخيم للاطلاع على أوضاعهم المعيشية، حيث شدد الوفد على ضرورة معاملتهم بالطرق الإنسانية وتوفير الاحتياجات كافة، وخصوصاً الغذائية والصحية والمعيشية”.

واستطرد أن “الوفد اتفق مع الجانب الليتواني على نقل المخيمات الحدودية إلى مجمعات سكنية داخل العاصمة، تتوفر فيها الخدمات والمستلزمات الضرورية للمعيشة كافة”.

ومضى جميل إلى أنّ “الوفد اتفق أيضا مع الجانب الليتواني على زيادة المنحة المالية للراغبين في العودة الطوعية إلى العراق من مبلغ 300 يورو إلى 1000 يورو لكل شخص عائد طوعا إلى العراق”.

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