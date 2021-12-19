فوارق واضحة بين طبع كتاب و بين نشر على الفيس

بقلم مهدي قاسم

يوجد عديد من كتّاب وشعراء لا ينشرون نصوصهم على صفحة الفيس ، طبعا لاعتبارات وتصورات تخصهم ،إنما يكتفون بطبع و إصدار مؤلفاتهم ـ(أغلبهم يفعل ذلك على نفقاته الخاصة بمئات دولارات ) من خلال دور النشر والطبع والتأليف ، وهو أمر حسن ومحمود إذ :

ـــ أن نشر كتاب ذات ملامح إبداعية مميزة أفضل بكثير ــ و حتى بلا مقارنة ــ من تأليف كتاب عن كيفية صنع قنبلة مفخخة أو تركيب حزام ناسف ــ مثلا و ليس حصرا ..

ولكن من خلال علاقة صداقة وطيدة تربطني بأصحاب دور نشر و مكتبات لبيع الكتب علمت بعزوف الناس عن شراء الكتب الشعرية والقصصية و حتى الروائية بحماس كبير ، مثلما في العقود السابقة ، وأن أشهر روائي لا يستطيع أن يبيع إلا نسخا محدودة من كتابه المطبوع و النسخ المتبقية تبقى مكدسة في مستودع الدار أو القبو لتكون فيما بعد عرضة لعاديات الزمن وتقلبات المناخ اصفرارا و اهتراء ، وهو الأمر الذي سيعني أن بضعة قراء قلائل جدا ( قد لا يتجاوزون حدود المائة مثلا أن لم يكن أقل ) سيقرأون تلك المجموعة الشعرية و القصصية أو الرواية بينما إمكانية النشر على الفيس ستجعل آلافا من القراء أن يتطلعوا على النص المنشور في غضون ساعات فقط ،لأنهم سيقرأونها في بيوتهم ، وهي مقدمة لهم على صينية مجانية ، دون تحمل عناء الذهاب إلى المكتبة لشرائها ، ناهيك عن دفع الثمن ..

و يا لها من فارق كبير أن يقرأ عملك الإبداعي بضع مئات أو بضعة آلاف من القراء !..

بالطبع إنني سأفهم حجج بعضهم إذا قال أن العمل الإبداعي ليس سلعة أو بضاعة استهلاكية لكي تُعرض على الناس بهذه المجانية والرخص .

هذا أيضا مفهوم …….

إذا .. أقول إذا لا يهمه .. عدد أو كمية القراء ، أنما نوعيتهم فقط ..

ولكن أليس أهمية النشر تكمن في الدرجة الأولى في إيصال وتوصيل الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من ناس أو قراء ؟..

. و قد يعترض أحدهم قائلا :كيف ننشر رواية على الفيس بينما رواد الفيس لا يميلون نحو قراءة نصوص طويلة ؟..

على هذا أجيب لأقول انه لا ينبغي التعميم ، و أنه إذا كان النص جيدا فإن عددا لا بأس من رواد الفيس يقرأون حتى نصوصا طويلة بغض النظر عن نوعها ـ( وقد لحظت مئات أمثلة على ذلك ) بالطبع إذا كانت شيقة وملفتة بأدواتها التعبيرية البارعة ومحتواها أو مضمونها المثير لاهتمام القارئ ..

علما أن معظم أصحاب جرائد معروفة وذات قدم و عراقة في العالم أخذت بإصدار تلك الجرائد والمجلات بنسختها الإلكترونية وذلك استجابة لشروط ومتطلبات العصر الآنيةa و السريعة ..

ويبقى أن نشير في هذا الصدد إلى :

أن الرواية قد هشمت عصر الحكواتيين

و إن السينما هشمت المسرح ..

وجهاز التلفزيون أثر كثيرا على السينما ..

واليوتيوب على التلفزيون ..

والإصدارات الإلكترونية على دور النشر والطبع والتوزيع ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط