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مالية الإقليم: بغداد لم تسدد رواتب الموظفين لغاية الوقت الحالي

ذكرت وزارة المالية في اقليم كردستان أمس السبت، أن السلطات الاتحادية لم تدفع المبالغ المخصصة للرواتب.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، “إن وزارة المالية العراقية التي كانت تصرف (200 مليار) دينار كسلف لتكملة توزيع رواتب موظفي الإقليم بموجب قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2021، لم تصرف المبلغ للشهر الفائت حتى اليوم (18/12/2021)”.

وأضاف البيان، أن “ذلك تسبب بعدم توزيع رواتب موظفي الوزارات (البلدية والسياحة والكهرباء ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة المجلس القضائي والمعاشات العسكرية والمدنية) حتى الآن ومن أجل صرف الرواتب الباقية قررنا الإنفاق من دخل الشهر (12/2021)”.

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