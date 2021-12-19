مسؤول محلي: 80% من معامل بابل متوقفة

أكدت غرفة صناعة بابل أمس السبت، أن 80% من المعامل في المحافظة متوقفة عن العمل، وعزت ذلك إلى غياب الرؤية الحكومية للنهوض بواقع الصناعة او الحفاظ عليها.

وقال رئيس غرفة صناعة بابل محمد الطائي إلى (المدى) إن “الغرفة لديها قرابة الـ2500 معمل مسجلة رسمياً في المحافظة غالبيتها معامل حرفية تنتج مختلف السلع الاستهلاكية”.

وأضاف الطائي، أن “20% من هذه المعامل حافظت على وضعها الانتاجي وإن كان متعثرا ودون المستوى المطلوب لكنها تحاول البقاء قدر الامكان”.

وأشار، الى أن “قطاع الصناعة في بابل بحاجة الى دعم حكومي ووضع الخطط اللازمة لاعادة الحياة للمنتج المحلي لاعادة تشغيل المعامل من جديد”.

ولفت الطائي، الى أن “الدعم يقتصر على منح قروض بشروط تعجيزية يتعذر على اصحاب المصانع الحصول عليها”.

وتتمركز غالبية المعامل في المنطقة الصناعية وسط مدينة الحلة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم اذ كانت توفر الآلاف من فرص العمل للمواطنين حتى من خارج المحافظة.

ويؤكد حيدر الجبوري صاحب معمل لانتاج الدبس في حديث إلى (المدى) أن “اكثر من 300 معمل لانتاج الدبس كانت تعمل على مدار الوقت بثلاث وجبات وتوفر فرص العمل للآلاف من العمال فضلا عن توفير منتج محلي عالي الجودة”.

واضاف الجبوري أن “وضع المعامل منذ عام 2003 بدأ بالتراجع حتى توقفت المعامل بنسبة 90%، ومايعمل منها فهو يفكر بترك العمل ايضا بسبب عدم وجود الخطط اللازمة لحماية المنتج المحلي”.

ويشكو اصحاب المعامل من حجم المبالغ المستوفاة منهم من قبل الدوائر المعنية في المحافظة من قبيل الضريبة وبدلات الايجار واجور رفع النفايات والتي لا تساوي مستوى الخدمات المقدمة لهم خاصة في مجال رفع النفايات وتجمع المياه الآسنة.

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