مطلوبون بـ جرائم شرف يسيطرون على سنجار منذ 4 سنوات بدعم من فصائل

بغداد/ تميم الحسن

يقود مطلوبون للعدالة بدعم من حزب “غير عراقي”، منذ نحو 4 سنوات قضاء حدودياً مهماً في شمالي العراق مساحته تفوق مساحة مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان.

وهذه المدينة وهي سنجار، شمال غرب الموصل، والتي سقطت بيد المجموعة المطلوبة للقضاء تستقبل بشكل دوري افواجا من الحشد الشعبي، والجيش يحوطها من الخارج.

والحكومة الاتحادية لاتطلق بالمقابل اي توصيف على الادارة في الداخل على الرغم من انها (الحكومة) تمتنع منذ سنوات عن اعطائها تمويلا او ميزانية بشكل رسمي.

لكن الادارة التي يقودها حزب العمال الكردستاني (pkk) المعارض لتركيا، تحصل على التمويل الحكومي بطرق غير مباشرة، اضافة الى ايرادات اخرى من “التهريب” و”الابتزاز”.

ومر اكثر من عامين على اتفاق بغداد واربيل على “اعادة تطبيع” الاوضاع في سنجار، لكن حزب العمال وبدعم من فصائل يمنع تطبيقه.

واكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي الجمعة الماضية، المضي في فرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة.

بقعة خارج سلطة العراق!

لكن مصادر داخل نينوى تؤكد لـ(المدى) ان “الادارة التي سيطرت على سنجار تتعامل وكأن المدينة دولة مستقلة وحزب العمال غير عراقي وقادته سوريون وايرانيون وروسيون ومن جنسيات اجنبية متعددة”.

المجموعة التي تدير القضاء كانت قد اصدرت قبل ايام اوامر “عصيان مدني” واغلقت كل الدوائر احتجاجا على قصف تركي طال قيادات حزب العمال.

وفي 2018 استطاع حزب العمال الكردستاني السيطرة على سنجار، قبل ان يتحالف بعد ذلك مع فصائل من الحشد الشعبي.

وتقول المصادر في نينوى ان “الادارة المحلية هي مجموعة مارقة ويجب اعتقالها لانها ترتكب جرائم انتحال صفة”.

وقبل ايام من الانتخابات التشريعية الاخيرة استبعدت المفوضية خديدا جوكي، وهو قائممقام سنجار “غير المعترف به” بسبب دعوى قضائية.

وبحسب المصادر ان “جوكي” ابعد عن الانتخابات لان ضده دعوى قضائية بتهمة “انتحال صفة مسؤول” وهي جريمة “مخلة بالشرف”.

واضافت المصادر ان “جوكي ومدير ناحية سنوني والشمال، وهي نواحي تابعة لسنجار، كلهم ينتحلون صفات مسؤولين رسميين لكن الحكومة لا تعتقلهم لاسباب غير واضحة”. ومنذ اكثر من 3 سنوات تعمل الحكومة المحلية السابقة لسنجار (انتخبت من مجلس محافظة نينوى عام 2015)، من داخل دهوك، 200 كم عن المدينة.

وفي 2018 نصب حزب العمال الكردستاني الذي يضم نحو 1400 عنصر في سنجار، حكومة مؤيدة له في القضاء.

تمويل إدارة حزب العمال

وتقع سنجار على المثلث الحدودي بين سوريا وتركيا، كما ان الجبل في المدينة الذي يرتفع 1400 كم عن الارض يعتبر احد اهم قواعد الرصد العسكرية الاقليمية.

ويؤكد مصدر في حكومة نينوى لـ(المدى) طلب عدم نشر اسمه انه “منذ ذلك الوقت الحكومتان المحلية والاتحادية لا تقدمان تمويلا الى الادارة في سنجار لانها غير شرعية”.

لكن الادارة التي فرضها حزب العمال استطاعت بعد ذلك ان تدمج لواء من المقاتلين الايزيديين في سنجار تحت ظل الحشد الشعبي، اضافة الى اموال التهريب من سوريا، و”اتاوات” على الشركات والمنظمات العاملة بالداخل.

وتحالف جزء من الحشد مع حزب العمال بعد ذلك في سنجار، حيث استخدمت المدينة كورقة ضغط على الحكومة العراقية وتركيا والولايات المتحدة.

اشتباكات مع الجيش

وتقصف انقرة، بشكل دوري مواقع حزب العمال هناك، فيما يدفع الحشد في كل مرة اعدادا جديدة من القوات الى سنجار بذريعة منع تركيا من الاستمرار بالهجمات.

وتسبب الهجوم التركي الاخير على منطقة خانصور التابعة لسنجار بمقتل 3 اشخاص، اثنان منهم من قيادات حزب العمال.

وفي آب الماضي، تسبب قصف للطائرات التركية بمقتل قائد في الحزب وهو بالمقابل آمر فوج 80 التابع للحشد الشعبي.

وعلى اثر هجوم “خانصور” قررت الادارة في سنجار تعليق الدوام قبل ان تتراجع عنه بيوم واحد، واشتبك متظاهرون مع الجيش الذي يحيط المدينة، واحرق المتظاهرون عربة عسكرية.

قالت خلية الإعلام الأمني، إن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادث إطلاق نار وإلقاء زجاجات مولوتوف على مركبة عسكرية في قضاء سنجار.

وذكرت الخلية في بيان، أن الحادث أسفر عن إصابة أحد منتسبي الجيش العراقي خلال تأمينه متظاهرين ينددون بـ”الاعتداء التركي على الأراضي العراقية” في منطقة سنونو بقضاء سنجار.

وأضافت “تمكنت القوات الأمنية من تفريق التظاهرة بصورة سلمية وشرعت بجمع المعلومات والأدلة لمعرفة المتسبب بحادث إطلاق النار”.

وعلى اثر ذلك التصعيد قال الكاظمي مخاطبا سكان سنجار :”نؤكد على استمرار جهودنا المكثفة لإعادة الاستقرار والأمن والحياة الكريمة”.

واضاف في تغريدة على “تويتر”: “ونحن ماضون في فرض سلطة الدولة والقانون في سنجار ومكافحة الأفكار والتنظيمات المتطرفة ولاسيما داعش”.

مصير التطبيع

وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في (9 تشرين الأول 2020) على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات، لكن المسؤولين هناك ينفون حدوث اي تقدم في هذا الملف.

ويوم الخميس الماضي، اكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بمناسبة عيد الصوم الايزيدي على “ضرورة تطبيق الاتفاقية”.

وقال بارزاني: “نجدد إصرارنا على ضرورة تطبيع الأوضاع في سنجار وضواحيها عن طريق تطبيق اتفاقية سنجار”.

كما اضاف: “وخروج الجماعات الخارجة عن القانون، ليتسنى للإخوة والأخوات النازحين الإيزيديين العودة إلى ديارهم برأس مرفوعة، وأن يتم إعادة إعمار مناطقهم”.

وينص الاتفاق بين الطرفين على اختيار قائممقام جديد “مستقل” لقضاء سنجار، وتتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء.

اضافة الى تعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة (بي كاكا) من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى.

ويستبعد بالمقابل ماجد شنكالي، وهو مرشح فائز عن سنجار ان “تنفذ الاتفاقية في ظل الحكومة الحالية”.

ويقول شنكالي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ(المدى) ان “الحكومة لم تفعل شيئا قبل الانتخابات حول قضية التطبيع، والان هي اقل قدرة لانها تصريف اعمال”.

النائب الجديد في البرلمان يشير الى ان “الازمة قد تم ترحيلها الى الحكومة المقبلة”، مؤكدا ان من ضمن اشتراطات حزبه للمشاركة في الحكومة “تطبيق اتفاقية سنجار”.

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