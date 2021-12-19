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منظمة تطالب بعقد مؤتمر دولى لمساعدة افغانستان وتطالب بتقديم مساعدات انسانية للشعب الافغانى

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بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية الحقوقية الدول العربية والاسلامية وعلى راسها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى ومنظمة التعاون الاسلامى بتقديم مساعدات عاجلة وانسانية للشعب الافغانى لحل الازمة الانسانية بافغانستان

واشاد المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى باجتماع منظمة التعاون الاسلامى المقرر بباكستان لمساعدة الشعب الافغانى وطالب بعقد مؤتمر دولى لمساعدة افغانستان وحكومة طالبان الافغانية الجديدة

وطالبت المنظمة الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولى

حول افغانستان وتقديم مساعدات انسانية عاجلة للشعب الافغانى ومساعدة حكومة طالبان على ادارة الازمة الانسانية داخل افغانستان

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