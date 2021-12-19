نيويورك تخشى تكرار كابوس العام 2020 مع انتشار أوميكرون

نيويورك (أ ف ب) -تغلق مطاعم بروكلين الواحد تلو الآخر بسبب فورة إصابات بكوفيد-19 فيما تطول طوابير الانتظار للخضوع لفحص مع خشية سكان نيويورك من أن يعيشوا مجددا كابوس العام 2020 عندما استحالت المدينة الكبيرة مركزا عالميا لهذه الجائحة

في حي غرين بوينت أغلقت أكثر من عشرة مطاعم وحانات أبوابها موقتا بعد تسجيل حالات مفاجئة في الأيام الأخيرة في صفوف موظفيها أو زبائنها

قرب متنزه ماكارن يقف نحو ثلاثين شخصا في طابور أمام شاحنة صحية صغيرة مركونة توفر فحوصا سريعة

ويقول سبنسر ريتر (27 عما) أحد سكان الحي الوضع يشبه كثيرا ما حصل في آذار/مارس 2020 . وقد أتى الموظف في الأوساط المالية للخضوع لاختبار مع صديقته الطالبة كايتي كونولي بعدما أصيب أصدقاء لهما بالفيروس

وقالت كونولي لوكالة فرانس برس رؤية هذه الطوابير يشعرنا بأن كل شيء يتكرر وهذا أمر مخيف فعلا

وكانت مدينة نيويورك عانت الأمرين خلال الموجة الأولى من الجائحة في ربيع العام 2020

فقد فرغت شوارع نيويورك البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة والتي لطالما لقبت المدينة التي لا تنام كليا على مدى أسابيع في مشهد جدير بأفلام الخيال العلمي

ولم يكن يخرق الصمت في جادات مانهاتن الواسعة إلا صفارات سيارات الإسعاف فيما تجاوزت المستشفيات قدراتها الاستيعابية واضطرت المشارح إلى حفظ الجثث في شاحنات مبردة

وتوفي ما لا يقل عن 34 ألفا من سكان نيويورك منذ ربيع 2020 فيما لم تستعد المدينة ولا سيما حي مانهاتن فيها الحيوية التي كانت تتميز بها قبل الأزمة الصحية

وتقول البولندية يولانتا تشيرلانيش البالغة 54 عاما والتي أتت للخضوع لاختبار لأنها تشعر ببعض الأعراض في الحقيقة عدنا إلى نقطة الانطلاق وقد يكون الوضع أسوا حتى مما كان عليه في ربيع 2020

وتضيف الموظفة العاملة في قطاع المطاعم الأمر مخيف جدا ومقلق جدا لأننا كنا نأمل في أن يتحسن الوضع

منذ أيام قليلة، عاد التوتر إلى الولايات المتحدة مع…..

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