ألمانيا: حلف الأطلسي لن يسمح لروسيا بإملاء وضعه العسكري

قالت كريستين لامبريخت وزيرة الدفاع الألمانية اليوم الأحد أثناء زيارة للقوات الألمانية المرابطة في ليتوانيا لردع هجوم روسي إن حلف شمال الأطلسي سيبحث مقترحات روسيا الأمنية لكنه لن يسمح لموسكو بإملاء وضع الحلف العسكري.

وكانت موسكو طرحت قائمة مطالب من الغرب يوم الجمعة تتضمن سحب كتائب حلف شمال الأطلسي من بولندا ومن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي كانت من قبل جزءا من الاتحاد السوفيتي.

كما تطالب روسيا بضمانات ملزمة بأن يتخلى الحلف عن نشاطه العسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا وبمنح روسيا حق الاعتراض على انضمام أوكرانيا لعضوية الحلف وهو ما استبعده الغرب فعليا.

وقالت وزيرة الدفاع لامبريخت للصحفيين في روكلا خلال زيارة القوات الألمانية: “نحن بحاجة لتسوية التوترات الحالية على المستوى الدبلوماسي لكن بتأسيس ردع له مصداقيته”.

وأضافت: “سنبحث المقترحات الروسية، لكن لا يمكن لروسيا أن تملي على شركاء الحلف وضعهم وهذا شيء سنوضحه للغاية في المحادثات”؛ مشيرة إلى محادثات مجلس الحلف الأسبوع المقبل.

وكان الغرب قد هدد بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا إذا صعّدت موسكو حشدها العسكري على حدود أوكرانيا.

وتقول موسكو إنها ترد على تهديدات لأمنها من علاقات كييف الوثيقة على نحو متزايد مع حلف الأطلسي.

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