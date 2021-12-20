Posted on by

السجن لمدة 10 سنوات لمجرمين يتاجرون بالمواد المخدرة من بينهم مصري الجنسية

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أحكاما بحق ثلاثة مجرمين بالسجن لمدة عشر سنوات على كل واحد منهما عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.
وقال مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “المجرمين الثلاث اعترفوا بقيامهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة (الحشيشة والكرستال)، لافتا إلى أن المجرمين من بينهم اثنين يحملون الجنسية المصرية ضبطت بحوزتهم سكارة (حشيشة) و (126) غرام من مادة سوداء اللون و(55) غرام من مادة الكرستال المخدرة “.
وتابع أن “الاحكام التي صدرت بحق المجرمين استنادا لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close