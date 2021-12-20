الكاظمي يبحث الدعم الألماني في الكهرباء والاستثمار

يواصل العراق محاولاته لحلّ أزمة الكهرباء وتلبية الاحتياج المحلي المتنامي من خلال الاعتماد على الخبرات الأجنبية، إذ بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسفير الألماني الجديد لدى العراق مارتن ييغ، أمس الأحد، التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، والاستثمارية، ولاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي أنه “جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التعاون المشترك بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات، وسبل تطويره بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.

واضاف أن “اللقاء شهد أيضاً استعراض التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية، والاستثمارية، ولاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة”.

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