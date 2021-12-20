الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قصف الخضراء الأخير

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقصف الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء المحصنة، فجر اليوم.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، إن “صاروخين أطلقا فجر اليوم، باتجاه المنطقة الخضراء، الأول تم إسقاطه من قبل منظومة الدفاع الجوي (سي رام) التابعة للسفارة الأمريكية، أما الثاني فسقط ضمن مقتربات ساحة الاحتفالات داخل المنطقة”.

وأضاف رسول، أن “القصف الصاروخي لم يؤد إلى أي ضحايا بشرية، إلا أنه أسفر عن خسائر مادية بعجلتين، وبعض الأضرار”، لافتا ً إلى أن “موقع إطلاق الصاروخين، كان ضمن مقتربات شارع فلسطين، ومناطق شرق بغداد”.

وأشار إلى أن “قوات الأمن فتحت تحقيقاً بالقصف، فيما تواصل الأجهزة الاستخبارية البحث عن مطلقي هذه الصواريخ وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للقضاء العراقي”، مؤكداً أن “أجهزة الأمن العراقية ملتزمة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية بشكل كبير”.

وكانت خلية الأعلام الأمني، قد أعلنت صباح الأحد، تعرض المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف بواسطة صاروخين نوع (كاتيوشا)، تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة (سي رام)، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب باضرار بعجلتين مدنيتين.

وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان، والبعثات الاجنبية، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا في عدّة مرات، ولم تتبنَ جهة محددة تلك الإطلاقات.

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