«المستنصرية} تستنجد لإزالة التجاوز على أملاكها

بغداد: هدى العزاوي

عانت المدن العراقية منذ سقوط النظام المباد في 2003 ولغاية الآن من انتشار العشوائيات السكنية المعروفة بـ»الحواسم» في عدة مناطق، ونالت العاصمة بغداد حصة الأسد من تلك الكارثة الإنسانية، والأخطر والأكثر تعقيداً في انتشار هذه الظاهرة هو تجاوز الآلاف من المواطنين على أملاك وعقارات الدوائر الرسمية، وحكاية اليوم هي صرخة ونداء استغاثة من الجامعة المستنصرية التي استباح المتجاوزون ممتلكاتها ومجمعاتها المعدّة لإسكان موظفيها وطلبتها ومدرسيها في «سبع أبكار» و»الطالبية» .

وفق المعلومات الأولية، فإنه جرى التجاوز منذ سنوات على السكن الجامعي التابع للجامعة المستنصرية في “سبع أبكار” واستغلال ثغرة قانونية حالت دون إنجازه، وكذلك مجمع “الطالبية” الذي تشغل مساحة التجاوز فيه 26 دونماً، وعجزت قيادة عمليات بغداد والفرقة 11 عام 2015 عن إخراج المتجاوزين.

توجهت “الصباح” لرئيس الجامعة المستنصرية الدكتور حميد فاضل التميمي للتأكد من صحة الدعاوى القضائية التي أقامتها الجامعة والتي رُدت لصالح “المتجاوزين”، وهو ما أكده التميمي، وبين أن “المساحة المتجاوز عليها والتابعة ملكيتها الى الجامعة المستنصرية (26 دونماً)، ويسكنها أكثر من (ألف شخص)، وكان هناك تحرك قوي على هذا الملف عام 2015 من قبل الحكومة، إلا أنها توقفت لأسباب غير معلنة”.

وأوضح أن “هذه الوحدات السكنية مخصصة وفق خطة الجامعة للأساتذة وغير المتزوجين والموظفين”، مبيناً أن “الأماكن المتجاوز عليها ليست أرضا صرفا، بل هي هياكل قيد الإنجاز وكانت محالة الى شركات لتنفيذها، فتم الاستيلاء عليها بعد عام 2003”.

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