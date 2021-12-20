بفعل فاعل .. السيطرة على حريق في الحي الصناعي وسط الفلوجة

أعلنت مديرية دفاع مدني في محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الاحد، عن تمكنها من اخماد حريق نشب بمنطقة الحي الصناعي وسط قضاء الفلوجة شرقي الانبار.

وقالت المديرية في بيان إن “مركز الدفاع المدني الثاني في الفلوجة تمكن من إخماد حريق حشائش وأشجار ونفايات في منطقة الحي الصناعي”.

وأشار البيان، بأن “تمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي، والحيلولة دون انتشاره الى المحلات الواقعة بالقرب من الحادث”.

مؤكدة، أن “سبب الحادث فعل فاعل، وتولى التحقيق به مركز شرطة الفلوجة”.

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