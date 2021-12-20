رسالة إلى الرئيس بايدن حول العمليات العسكرية التركية في كردستان العراق

11 ديسمبر 2021

ترجمة نعمت شريف

عمر سندي | حصريا إلى Ekurd.net

1600 Pennsylvania Avenue NW, واشنطن العاصمة 20500, الولايات المتحدة الأمريكية

عزيزي الرئيس جوزيف بايدن،

أكتب إليكم هذه الرسالة نيابة عن الذين لا صوت لهم، الشعب الكردي، ولا سيما في جزء من كردستان لايزال يتعرض لغزو القوات التركية ، و يتم قطع اشجارهم في وضح النهار وأمام أعين الجميع والطائرات المسلحة التركية المسيرة تحلق فوق رؤوسهم على مدار الساعة وطوال الأسبوع. لقد قتل الكثيرون من الأبرياء في هذه المنطقة. إن غزو القوات التركية لكردستان الجنوبية (شمال العراق) يتعارض مع القانون الدولي، وفي الوقت الذي تجري فيه هذه الخروقات، ترتكب القوات التركية ومرتزقتها جريمة اخرى بإزالة الغابات بذريعة الحرب على حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق ذات الكيان الفيدرالي. تركيا عضوة في حلف شمال الأطلسي بالاسم فقط، وواضح جدا أنها لا تلتزم أو تتصرف مثل الأعضاء الآخرين في الحلف. بالاضافة الى التراجع الديمقراطي، هناك ترد واضح في ضوابط وموازين القوى السياسية، وحقوق الإنسان وهي قضايا مهمة… إلخ. واذا انسحب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فمن المرجح أن ينزلق العراق الى حرب أهلية أخرى، وستكون هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية» أكثر وحشية ، وسيصبح العراق ساحة لتنافس شرس بين تركيا وإيران. ولأن الشرق الأوسط تديره في الغالب أنظمة استبدادية، فإن القيادة الأميركية في هذه المرحلة ضرورية للغاية للضغط على الرئيس أردوغان لوقف هذه الأعمال والسياسات المتهورة والتي معها يأتي المزيد من الفوضى، والمزيد من إراقة الدماء، الخ.

ان ازالة القوات التركية للغابات في هذا الجزء البكر من كردستان العراق والذي توارثته الاجيال منذ فجر التاريخ. كانت هذه الغابات موطنا للعديد من الفصائل المتنوعة من الحشرات والنباتات والحيوانات مثل الماعز الجبلي والذئاب والدببة والثعالب والسناجب والفهود الجبلية والنحل، وكذلك العديد من أنواع الطيور ، مثل الصقور والنسور ، والقائمة طويلة….

ستكون لازالة القوات التركية للغابات في كردستان آثارا كارثية على النظام البيئي في المنطقة وفي عموم الشرق الاوسط وخاصة لانها المصدر الاهم للمياه في حوض نهري دجلة والفرات، وهما وفروعهما من المصادر المهمة لمياه الشرب.

تركيا دولة مشاركة في كل من اتفاقيتي باريس للمناخ، وهي معاهدة دولية بشأن تغير المناخ وتم تبنيها في عام 2015، ومؤتمر غلاسكو لتغير المناخ – أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021. بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. ربما يعتقدون أن قطع الأشجار عبر الحدود لا يؤثر على مناخهم!

ان قطع الأشجار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، تضيف المزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، “إزالة الغابات وتأثيرها الشديد على الاحترار العالمي وتزيد من مجموع السيارات والشاحنات على الطرق العالمية. والسبب في أن قطع الأشجار أمر سيء للمناخ هو أنه عندما تقطع الأشجار فإنها تطلق الكربون الذي تخزنه في الغلاف الجوي، ويختلط بغازات الاحتباس الحراري من مصادر أخرى ويساهم في الاحترار العالمي وفقا لذلك…” (المجلة العلمية الأمريكية) [و] “قطع الأشجار يضيف ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء ويزيل القدرة على امتصاص الموجود منه…”(معهد الموارد العالمية.)

ان إزالة الغابات من قبل الدولة التركية تقف على الضد من جدول أعمال الأمم المتحدة / سياسة وأعمال إعادة التحريج العالمية. وفيما يلي نسخة من جدول أعمال الأمم المتحدة المقترح بشأن سياسة إعادة التحريج.

((خطة الأمم المتحدة الاستراتيجية للغابات، 2017-2030

1) المقدمة

(أ) تعتبر الغابات واحدة من اكثر المصادر البرية إنتاجية في العالم، وهي ضرورية للحياة على الأرض. خطة الأمم المتحدة الاستراتيجية 2017-2030 ) UNSPFللغابات (

توفر إطارا عالميا للعمل على جميع المستويات لإدارة جميع أنواع الغابات والأشجار خارج مناطق الغابات على نحو مستدام ووقف إزالة الغابات وتدهورها. كما توفر خطة الامم المتحدة الاستراتيجية للغابات إطارا للمساهمات ذات العلاقة بالغابات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لخطة الامم المتحدة الاستراتيجية للغابات لعام 2030، واتفاق باريس المعتمد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها من الاتفاقات والعمليات والالتزامات والأهداف الدولية المتعلقة بالغابات.)

2 – و تعمل خطة الامم المتحدة الاستراتيجية للغابات كمرجع للنشاطات ذات العلاقة التي تزاولها ولتعزيز التنسيق والتعاون والتآزر بين هيئات الأمم المتحدة وشركائها في الرؤية والمهام القادمة، فضلا عن إطار لتعزيز وتنسيق وتوجيه وتركيز الاعمال والترتيبات الدولية المعنية بالغابات ومكوناتها.

رؤية:

عالم تدار فيه جميع أنواع الغابات والأشجار خارج الغابات إدارة مستدامة، وتسهم في التنمية المستدامة وتوفر فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية للأجيال الحاضرة والمقبلة.

الرسالة:

تعزيز الإدارة المستدامة للغابات والأشجار خارج الغابات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق والتآزر والالتزام السياسي والإجراءات على جميع المستويات…”

سيدي الرئيس، لا ينبغي اعتبار إزالة الغابات من الوجود موضوعا لدولة ضد دولة أخرى أو هيمنة حكومة ولاية واحدة على حكومات ولايات أخرى. ان إزالة الغابات عملية سببية – تأثير الاحترار العالمي ، والتي سيكون لها تأثير اقتصادي رهيب ومضاعفاتها ستمتد لأجيال عديدة حسب ما يقول العديد من العلماء البارزين غير المنحازين، والمجتمعات العلمية في جميع أنحاء العالم. وكما ورد أيضا ببلاغة في خطة الأمم المتحدة الاستراتيجية للغابات، 2017-2030)).

يواجه الشرق الأوسط نقصا حادا في منسوب المياه الجوفية، وتحتوي جبال كردستان ومناطق الغابات على العديد من الأنهار التي تصب في نهري دجلة والفرات وصولا إلى الأهوار في جنوب العراق، ثم إلى المصب في الخليج الفارسي. ربما لعملية قطع الأشجار التي تقوم بها الدولة التركية في كردستان فائدة خاصة قصيرة الأجل ، ولكن ستكون لها آثار كارثية على النظم الإيكولوجية على طول هذه المنطقة، وعلى السكان وخارجها. إن عدوان تركيا وتجاوزاتها لا تواجه ردا مناسبا من المجتمع الدولي حيث يتعين على المجتمع الدولي أن يوجه اللوم إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ودولته التركية مباشرة، وأن يجبرهما على الالتزام بالقانون الدولي، واحترام الحريات المدنية وحقوق الإنسان والحريات المدنية هي بحد ذاتها تمثل قدسية الحياة.

المخلص

عمر سندي

الولايات المتحدة

عمر سندي، كاتب ومحلل سياسي يقيم في واشنطن بالولايات المتحدة.

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