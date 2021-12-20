غوغل‭ ‬تخسر‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬بسبب‭ ‬لعبة‭ ‬

تواجه شركة غوغل مشكلة تتمثل في إمكانية خسارتها لحوالي 50 مليون دولار أو أكثر خلال العام الحالي بسبب أكبر لعبة في العالم فورتنيت Fortnite Battle Royale، والتي أطلقتها الشركة المطورة «إيبيك غايمز» Epic Games. قرار الشركة المطورة للعبة يعتبر سابقة خطيرة من خلال تعريض أجهزة المستخدمين لمخاطر أمنية وبرمجيات خبيثة وكانت «إيبيك غايمز» أطلقت إصداراً تجريبياً لنظام أندرويد من خلال هاتف غالاكسي نوت Galaxy Note 9، الذي أعلنت عنه سامسونغ قبل عدة أيام، على أن تصل إلى جميع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المؤهلة العاملة بنظام تشغيل شركة غوغل في غضون أيام قليلة. وأعلنت الشركة المطورة للعبة خلال وقت سابق من هذا الشهر أنها لن تعرضها عبر متجر تطبيقات أندرويد الرسمي غوغل بلاي Google Play، مما شكل صدمة لشريحة كبيرة من مستخدمي أندرويد، وذلك بعد أن صدرت اللعبة لأغلب المنصات تقريباً، بما في ذلك PlayStation 4 و Xbox One و Nintendo Switch، بالإضافة إلى توافرها لمستخدمي أجهزة آي فون وآي باد اللوحية.
وتأتي المعلومات وفقاً لتقرير جديد أصدرته شركة الأبحاث Sensor Tower، والذي يتحدث عن خسارة غوغل لما يصل إلى 50 مليون دولار خلال الفترة المتبقية من عام 2018 بسبب قرار الشركة المطورة للعبة غير المسبوق بتجاوزها لمتجر غوغل بلاي وغيره من أسواق التطبيقات وعرضها اللعبة للتنزيل بشكل مباشر عبر موقعها الإلكتروني.
ولا تتمتع معظم التطبيقات والألعاب بإمكانية اتخاذ مثل هذا الخيار، حيث تعد مسألة النشر التوزيع عبر متجر غوغل بلاي أمر بالغ الأهمية للنشاط التجاري للشركات المطورة، إلا أن Epic Games تعتقد أن لعبتها تحظى بشعبية كافية ولديها قدرة على جذب اللاعبين إلى موقعها على الإنترنت من أجل تنزيل نسخة أندرويد من لعبة Fortnite Battle Royale.
وحققت اللعبة أكثر من 180 مليون دولار حتى الآن على أجهزة آي أو إس iOS، والتي كانت متاحة بشكل حصري عن طريق نظام الدعوات منذ إطلاق نسختها التجريبية بتاريخ 15 مارس (آذار)، ليتم لاحقاً توفيرها لجميع مستخدمي متجر آب ستور App Store، وتقدر شركة الأبحاث تحقيق آبل أكثر من 54 مليون دولار من خلال الرسوم البالغة نسبتها 30% من كل عملية شراء يجريها المستخدم داخل اللعبة.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط