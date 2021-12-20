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غوغل‭ ‬تخسر‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬بسبب‭ ‬لعبة‭ ‬

تواجه‭ ‬شركة‭ ‬غوغل‭ ‬مشكلة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬خسارتها‭ ‬لحوالي‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬أكبر‭ ‬لعبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬فورتنيت‭ ‬Fortnite‭ ‬Battle‭ ‬Royale،‭ ‬والتي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الشركة‭ ‬المطورة‭ ‬‮«‬إيبيك‭ ‬غايمز‮»‬‭ ‬Epic‭ ‬Games‭. ‬قرار‭ ‬الشركة‭ ‬المطورة‭ ‬للعبة‭ ‬يعتبر‭ ‬سابقة‭ ‬خطيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعريض‭ ‬أجهزة‭ ‬المستخدمين‭ ‬لمخاطر‭ ‬أمنية‭ ‬وبرمجيات‭ ‬خبيثة‭ ‬وكانت‭ ‬‮«‬إيبيك‭ ‬غايمز‮»‬‭ ‬أطلقت‭ ‬إصداراً‭ ‬تجريبياً‭ ‬لنظام‭ ‬أندرويد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هاتف‭ ‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬Galaxy‭ ‬Note‭ ‬9،‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬سامسونغ‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أيام،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والحواسيب‭ ‬اللوحية‭ ‬المؤهلة‭ ‬العاملة‭ ‬بنظام‭ ‬تشغيل‭ ‬شركة‭ ‬غوغل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭. ‬وأعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬المطورة‭ ‬للعبة‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تعرضها‭ ‬عبر‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬أندرويد‭ ‬الرسمي‭ ‬غوغل‭ ‬بلاي‭ ‬Google‭ ‬Play،‭ ‬مما‭ ‬شكل‭ ‬صدمة‭ ‬لشريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬أندرويد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صدرت‭ ‬اللعبة‭ ‬لأغلب‭ ‬المنصات‭ ‬تقريباً،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬PlayStation‭ ‬4‭ ‬و‭ ‬Xbox‭ ‬One‭ ‬و‭ ‬Nintendo‭ ‬Switch،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توافرها‭ ‬لمستخدمي‭ ‬أجهزة‭ ‬آي‭ ‬فون‭ ‬وآي‭ ‬باد‭ ‬اللوحية‭.‬

وتأتي‭ ‬المعلومات‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬جديد‭ ‬أصدرته‭ ‬شركة‭ ‬الأبحاث‭ ‬Sensor‭ ‬Tower،‭ ‬والذي‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬خسارة‭ ‬غوغل‭ ‬لما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بسبب‭ ‬قرار‭ ‬الشركة‭ ‬المطورة‭ ‬للعبة‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬بتجاوزها‭ ‬لمتجر‭ ‬غوغل‭ ‬بلاي‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬أسواق‭ ‬التطبيقات‭ ‬وعرضها‭ ‬اللعبة‭ ‬للتنزيل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭.‬

ولا‭ ‬تتمتع‭ ‬معظم‭ ‬التطبيقات‭ ‬والألعاب‭ ‬بإمكانية‭ ‬اتخاذ‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الخيار،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬مسألة‭ ‬النشر‭ ‬التوزيع‭ ‬عبر‭ ‬متجر‭ ‬غوغل‭ ‬بلاي‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬للنشاط‭ ‬التجاري‭ ‬للشركات‭ ‬المطورة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬Epic‭ ‬Games‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬لعبتها‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كافية‭ ‬ولديها‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنزيل‭ ‬نسخة‭ ‬أندرويد‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬Fortnite‭ ‬Battle‭ ‬Royale‭.‬

وحققت‭ ‬اللعبة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬آي‭ ‬أو‭ ‬إس‭ ‬iOS،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬متاحة‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نظام‭ ‬الدعوات‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬نسختها‭ ‬التجريبية‭ ‬بتاريخ‭ ‬15‭ ‬مارس‭ (‬آذار‭)‬،‭ ‬ليتم‭ ‬لاحقاً‭ ‬توفيرها‭ ‬لجميع‭ ‬مستخدمي‭ ‬متجر‭ ‬آب‭ ‬ستور‭ ‬App‭ ‬Store،‭ ‬وتقدر‭ ‬شركة‭ ‬الأبحاث‭ ‬تحقيق‭ ‬آبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬54‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرسوم‭ ‬البالغة‭ ‬نسبتها‭ ‬30%‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬يجريها‭ ‬المستخدم‭ ‬داخل‭ ‬اللعبة‭.‬

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