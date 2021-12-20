لماذا انخفضت حصة بغداد من البنزين المحسن؟

سيف عبدالله/ المدى

مع كثرة الانباء حول وجود ازمة في وقود السيارات، الا ان وزارة النفط تؤكد عدم وجودها، فيما يشير خبراء الى عدم وجود تخطيط صحيح لتوزيع الوقود في البلاد.

النفط تبين الأسباب

وفي هذا الصدد، أرجعت وزارة النفط، قلة تجهيز العاصمة بغداد بمنتوج وقود السيارات عالي الاوكتاين (المحسن)، إلى “ضبط عملية توزيع المنتجات النفطية”.

مدير عام توزيع المنتجات النفطية حسين طالب أكد لـ(المدى)، أنه “تم تحديد توزيع المنتجات النفطية في العاصمة بغداد والمحافظات لمنع تهريبها إلى باقي المحافظات التي يكون فيها سعر الوقود أعلى من المحافظات الأخرى”.

وأضاف طالب، أن “حصة المحافظة بغداد من الوقود حوالي مليون و250 ألف برميل إلى مليون و500 ألف برميل يومياً”، مبيناً أن “حصة المحافظات تبلغ بحدود 750 ألف لتر يومياً”.

وأوضح مدير عام توزيع المنتجات النفطية، أن “بعض المحافظات تشهد نقصاً في منتوج البنزين المحسن، بالتالي فأن تحديد حصة المحافظات جاء لمنع الهدر”.

نصف سيارات العراق تستخدم المحسن

من جانبه، اشار الخبير النفطي صباح علو، الى انه “بعد 2003 انفتح العراق على الاستيراد دون تخطيط مسبق لكل احتياجاته ومنها السيارات وما عاشه قبلها من حصار وانخفاض انتاج المشتقات النفطية، الامر الذي سبب ازمة كبيرة في توزيع الوقود على المحطات وطوابير السيارات حتى 2008 وخاصة ان انتاج البنزين المحسن لايسد حاجة العراق فاضطر للاستيراد من دول الجوار”.

واضاف ان “هناك من يحاول استثمار الازمات في التحكم بالاستيراد وكذلك بانتاج البنزين المحسن وعملية التوزيع ايضاً (بيع وشراء بين الفاسدين) وهذه الحالة تزيد من حدة الصراع بين المتحكمين لما تدر عليهم من ارباح، ولذلك عمليات تأخير التوزيع او الاستيراد يسبب بين فترة واخرى ازمة في بعض المدن العراقية”.

وتابع، ان “هناك اكثر من 11 مليون سيارة بالعراق اليوم، نصفها تستخدم البنزين المحسن”.

واكد علو، “لحل الازمة يتطلب بناء مصافي جديدة وزيادة الطاقة الانتاجية للمشتقات النفطية، علما ان العراق يستورد مشتقات نفطية سنويا بقيمة 5.3 مليار دولار وبامكانه استثمار هذه المبالغ في بناء مصافي جديدة”.

ولفت الى ان “العالم اليوم، يتجه للطاقة النظيفة بتقليل نسب الكاربون في التلوث وهذا ما اقره مؤتمر غلاسكو الاخير في التغير المناخي بمعنى ان العالم بعد اقل من 20 سنة قادمة يستغني عن النفط ومشتقاته خصوصا في النقل والاتجاه للطاقة النظيفة”.

إعادة توزيع الحصص

بالمقابل، يقول محمد عامر (٣٦) عاماً، يعمل موظفاً في احدى محطات الوقود، انه “في السابق كانت وزارة النفط تزود محطات الوقود بالبنزين المحسن في العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة بحوالي ٤٨ صهريجاً، والان تم تخفيضها الى دون الـ ٣٠ صهريجاً”.

واضاف عامر لـ (المدى)، أنه “حسب المعلومات التي استحصلناها من الوزارة، فانه لا توجد اية ازمة في الوقود داخل البلاد، انما هو تحديد لحصص محطات الوقود الحكومية والاهلية”.

واشار الى انه “في الغالب فان منتوج البنزين المحسن في بعض المحطات انخفض بنسبة كبيرة بسبب توجه المواطنين بكثافة لاستخدام البنزين المحسن لعجلاتهم”.

وأكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، الجمعة (١٧-١٢-٢٠١٢)، ابقاء اسعار البنزين دون تغيير، فيما نفت زيادة اسعارها، وخصوصاً في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.

وأوضح مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان، ان “الشركة وبخطوة استباقية واحترازية لحماية حصة المحافظات المذكورة من التسرب او التهريب الى الاقليم بسبب فرق سعر البيع، اتخذت اجراء رفع اسعار البنزين لعدد من المحطات المحدودة، وللسيارات الوافدة اليها فقط”.

وشدد طالب، على “تجهيز المواطنين في محطات تعبئة الوقود الاخرى بسعر (450) ديناراً للتر الواحد”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط