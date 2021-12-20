محمد رمضان يستعين بـ”الأسطورة” متهكماً على نوري المالكي

تهكم الفنان المصري محمد رمضان، من تصريحات رئيس الحكومة العراقي السابق نوري المالكي الذي وصفه بالداعر الفاجر، بعد حفله الأخير في بغداد والذي اثار جدلاً واسعاً.

وأعاد محمد رمضان نشر مقطع من حديث المالكي عنه، واتبعه بلقطة لشخصية رفاعي الدسوقي من مسلسل “الأسطورة” قال فيه، “أنا الشيطان كان بيساعدني بقى”، ولم يكتب أي تعقيب مكتفيا بوضع وجه ضاحك.

وكان رجال دين وسياسيون من ضمنهم المالكي انتقدوا حفل محمد رمضان بشدة، حيث قال المالكي “العراق يحتضن الساقطين من الفنانين، ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا، “لكنهم من الساقطين المبتذلين، يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف، عشرات الألاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود”.

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