مرحلة جديدة من الحوارات تنتظر المصادقة على نتائج الانتخابات

بغداد/ فراس عدنان

يتحدث خبراء سياسيون عن قرب انطلاق المرحلة الثانية من الحوارات بين القوى الشيعية لتشكيل الحكومة، لافتين إلى ان التيار الصدري لن يتراجع عن فكرة الأغلبية السياسية، مشددين على أن الهدوء في المشهد خلال الوقت الحالي سببه انتظار قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن المصادقة على نتائج الانتخابات، والطعون المقدمة أمامها من قبل تحالف الفتح وأطراف أخرى.

وتنظر المحكمة الاتحادية العليا عدداً من الطعون تتعلق بالعملية الانتخابية، تخص القانون الانتخابي والمرسوم الصادر بتحديد موعد الانتخابات المبكرة ونتائجها وآلية حساب الأصوات. ويقول الخبير السياسي زياد العرار، إن “المباحثات دخل القوى الشيعية لم تشهد أي توقف لكنها قد تكون ثنائية بين التيار الصدري وبعض قوى الإطار التنسيقي، أو أنها غير معلنة للرأي العام”.

وتابع العرار، أن “هذه المشاورات موجودة ومستمرة ولكن بطبيعة الحال فأن الموقف عند القوى السياسية الشيعية منقسم بين منتظر لقرارات المحكمة الاتحادية العليا في المصادقة على نتائج الانتخابات أعطى نوعاً من الهدوء في الحراك، وآخر يقود جهود تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.

وأشار، إلى أن “الحراك الشيعي بدا واضحاً باتجاه القوى السنية، الذي يتم على نحو كمي ونوعي، وهو ما حصل في لقاءات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مع زعيم تحالف عزم خميس الخنجر”.

وأوضح العرار، ان “تلك اللقاءات تعكس توجهاً جديداً، بعد أن كان المراقبون يجدون شبه استحالة أن تجمع هؤلاء القادة اجتماعات او لقاءات، أو مساعي للتحالف”. وبين، ان “القول الصحيح بأن القوى الشيعية فيما يتعلق بالحوارات الداخلية تنتظر صدور القرار الفاصل من المحكمة الاتحادية بشأن المصادقة على النتائج من جهة وموضوع الطعون على النتائج من جهة اخرى”. ويتحدث العرار، عن “وجود نوع من اليقين بان المحكمة سوف تمضي بالمصادقة على النتائج، ولن تتغير مخرجات العملية الانتخابية”.

ويجد، أن “حوارات المرحلة الثانية سوف تبدأ بمجرد صدور القرار القضائي، بعد أن انتهت المرحلة الأولى بعرض الجميع ما لديه، خصوصاَ ما حصل بشأن لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع القوى المعترضة على النتائج في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري”.

وذهب العرار، إلى أن “الجميع اصبحت لديه رؤية عامة بشأن المطالب والمواقف”، وتحدث عن “وجود إرادة لدى بعض القوى الشيعية بجعل الحكومة المقبلة توافقية، وتشجع على تشكيل جبهة سنية موحدة تدعم هذا الاطار”. ورأى، أن “الكتل السنية تريد الدخول في جبهة موحدة، لان ذلك يكفل لها قوة قرار أكبر مما تدخل بنحو متفرق، وبالتالي فأن الاتفاق بين تحالفي عزم وتقدم الأسبوع الماضي قد لاقى ترحيباً واسعاً من المعترضين على النتائج”. وأفاد العرار، بان “القوى الكردية هي الأخرى ترحب بوحدة الجبهة السنية لكي تكون في توافق معها بشأن متطلبات المرحلة المقبلة لاسيما على صعيد إدارة الدولة”.

وفي مقابل ذلك، أكد، أن “التيار الصدري أعطى كلمته بنحو واضح، ولا لبس فيها بالفهم أو المعنى، إما حكومة أغلبية وطنية سياسية تكون قادرة على انقاذ الموقف وتعيد العراق إلى وضعه الطبيعي، أو الذهاب إلى معارضة”.

ومضى العرار، إلى ان “توجها لدى بعض القوى السياسية بأن نكون أمام حل وسط، وهو أن تكون لنا حكومة أغلبية بتوافق واسع، وقد تعرض هذه الفكرة على التيار الصدري بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، لكن أتوقع أن يتم رفضها، لأن موقف الصدريين واضح ولن يتراجعوا عنه”.

بدوره، ذكر الباحث السياسي مناف الموسوي، أن “التيار الصدري يحاول أن يقدم مشروعاً لبناء الدولة العراقية الحديثة بشكل أو بآخر”.

وأضاف الموسوي، أن “البرنامج مبني على محورين، الأول منهاج للتحالف يضع آلية بناء الدولة، إضافة إلى المحور الثاني هو المنهاج الوزاري”.

ولفت، إلى أن “ما يحصل هو ليس مزاجاً سياسياً، إنما مشروع يتوافق مع رؤية الشارع العراقي الناقم على الوضع الحالي، ومطالبات انتفاضة تشرين، ونصائح المرجعية الدينية”.

ولا يتوقع الموسوي، أن “يتم التراجع عن هذا المشروع”، مبيناً ان “صيغة جديدة قد تحصل لكن مع بقاء الإطار العام للمشروع وهو الأغلبية السياسية”. وشدد، على أن “المواطنين يريدون بناء دولة حقيقية وهذا لن يتحقق لاسيما في الوقت الراهن إلا بتطبيق منهاج التيار الصدري، لاسيما بالنسبة لإعادة هيبة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المفسدين”.

انتهى الموسوي، إلى أن “البرلمان المقبل سيشهد وجود معارضة حقيقية، وليست من اتجاه واحد، بل تشمل جميع المكونات قادرة على تصحيح أي انحراف يحصل في الاداء التنفيذي”.

وأطلق التيار الصدري مشروعاً بتشكيل حكومة على أساس الاغلبية الوطنية وبدأ سلسلة من الحوارات مع كتل من كافة المكونات، في حين تصر القوى الشيعية الأخرى التي يطلق عليها الاطار التنسيقي على العودة إلى التوافق من أجل تدارك خسارتها العديد من المقاعد في الانتخابات التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي.

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