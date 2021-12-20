مفاجأة تخص برشلونة وكافاني

وارتبط اسم كافاني (34 عاما) بالانضمام إلى برشلونة، في ظل احتياج الفريق الكتالوني لمهاجم جديد، بعد اعتزال سيرجيو أجويرو والإصابات المتكررة لأنسو فاتي ومارتن برايثوايت.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن المقربين من كافاني نفوا تماما تفاوض برشلونة لضمه، أو تقديم أي عروض رسمية حتى الآن.

وأكد ممثلو المهاجم الأوروجوياني، أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام، ما هو إلا اجتهادات صحفية، لكن الواقع يقول إن برشلونة لم يتحدث مع اللاعب أو ناديه بشأن أي خطوة جديدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يعلم جيدا رغبة اللاعب في الانضمام للنادي الكتالوني، لكنهم في حاجة لمعرفة موقفه بشأن تخفيض راتبه السنوي أولًا.

جدير بالذكر أن عقد كافاني في أولد ترافورد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنه يسعى للرحيل في يناير، بعد قدوم كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد وصعوبة مشاركته أساسيا.