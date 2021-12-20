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منطقة في إقليم كوردستان محذرة السكان: لا تغادروا منازلكم خلال هذه الأيام

أعلن المشرف على إدارة منطقة “سوران” هلكورد شيخ نجيب يوم الأحد عن إطلاق حملة واسعة لإغاثة المتضررين من السيول في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان إلا أنه حذر في الوقت ذاته السكان من خطورة مغادرة منازلهم خلال الايام القليلة المقبلة لسوء الأحوال الجوية.

وقال شيخ نجيب في مؤتمر صحفي عقده اليوم، “نعلن انطلاق حملة لاغاثة المتضررين من الفيضانات في اربيل اعتبارا من اليوم وتشمل مناطق ومدن الإدارة المحلية المستقلة، داعيا السكان والأحزاب السياسية، والمنظمات المدنية، و غير الحكومية، ورجال الدين لدعم الحملة وتقديم المساعدات للمنكوبين.

وأضاف ان حملة التبرعات ستستمر لغاية نهاية الاسبوع الجاري ليتم بعدها نقل المساعدات الى اربيل، مؤكدا ان الادارة تستقبل أنواع المساعدات كافة.

وعن أوضاع الطقس قال شيخ نجيب “الأسبوع الماضي عقدنا اجتماعا، واتخذنا الاستعدادات اللازمة لإحتمالية حدوث سيول جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة الهطول خلال الايام الثلاثة المقبلة”.

ودعا مشرف الإدارة المحلية السكان إلى عدم زيارة اي أماكن أخرى والبقاء في منازلهم خاصة خلال الايام الثلاثة المقبلة لحين تخطي الوضع الراهن، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة أحبائهم.

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