هجوم الخضراء يظهر انشقاق وتخبط الفصائل مع اقتراب رأس السنة

بغداد/ تميم الحسن

يبدو الهجوم الجديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد، وراءه انشقاق بين الفصائل او لـ”التملص” من مسؤولية ما سيجري في ليلة الميلاد المرتقبة. تتعثر مواقف الفصائل المسلحة مع اقتراب رأس السنة الجديدة حيث الموعد المفترض الذي أعلنته تلك الجهات لمواجهة القوات الامريكية.

وعلى الرغم من قرار بعض الفصائل تأجيل موعد المواجهة بذريعة “اعياد المسيحيين”، الا ان الهجوم الاخير يفضح عدة اسرار بحسب ما تراه اطراف سياسية.

واستهدفت المنطقة الخضراء، فجر امس، بصاروخين “كاتيوشا”، وسجلت اضرار مادية دون إصابات.

والهجوم الاخير على “الخضراء” هو الرابع من نوعه الذي يستهدف المنطقة التي تقع داخلها السفارة الامريكية منذ مطلع العام الذي أوشك على نهايته.

انشقاق…

وتشير مصادر سياسية مطلعة الى وجود “انشقاق بين الفصائل التي تطرح نفسها كمقاومة، وان ليس لديها قرار مركزي موحد”.

وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قد قرر في تموز الماضي، وقف “المقاومة” ضد القوات الاجنبية، مع اعلان واشنطن تحويل مهمات قواتها الى “استشارية”.

وقبل ذلك قد تسربت معلومات عن “تزعم” الصدر للهيئة التنسيقية للمقاومة، والتي استخدمت الاسم نفسه بعد ذلك لتشكيل كتلة شيعية معارضة لنتائج الانتخابات المعروفة بـ”الاطار التنسيقي”.

وتضيف المصادر ان “اطرافا في ايران أسست بعد مقتل قاسم سليماني، خلايا صغيرة في العراق تحت اسماء وهمية لمشاغلة القوات الامريكية، وهذه التشكيلات الصغيرة ليست على وفاق مع الفصائل المعروفة”.

وقتل سليماني، وهو القائد السابق للحرس الثوري في غارة امريكية قرب مطار بغداد مطع 2020، وقرر على إثرها البرلمان تفويض الحكومة لإخراج القوات الامريكية.

وتعتقد المصادر ان ماجرى امس هو “انشقاق وتضارب في المواقف بشأن مواجهة القوات الامريكية في راس السنة، او انها، الفصائل التي تدعي المقاومة، ارسلت الصواريخ لتبعد الشبهة عنها فيما لو حدث شيء في نهاية العام ضد الامريكان”.

وجاء القصف عقب ساعات من تهديد مجموعة اطلقت على نفسها “لواء فاتح خيبر” – احد الاسماء الوهمية- الذي قرر استهداف القوات الأميركية في العراق بضربات وصفتها بـ”الموجعة”.

وجاء في بيان صادر عن هذا اللواء ليل السبت، أن “العدو الاميركي لايفهم لغة الحوار والسلم ولا ينفع معه الا قوة السلاح”.

وذكر اللواء أن المهلة الممنوحة للقوات الاميركية “شارفت على الانتهاء ولم ينفذ الاتفاق”، بمغادرة البلاد.

وحسب البيان قرر فاتح خيبر التصدي للقوات الاميركية “بضربات موجعة تقض مضاجعها وتزعزع أركانها”.

قبل الميلاد

وقبل ايام قررت كتائب سيد الشهداء- احد فصائل الحشد الشعبي- تأجيل استهداف القوات الاميركية إلى “اشعار آخر”، للسماح بالاحتفال بأعياد الميلاد.

وكانت الكتائب قد فتحت باب التطوع لمواجهة القوات الامريكية في حال قررت البقاء في البلاد بعد نهاية العام الحالي.

وأشار مسؤول أميركي عقب الهجوم، الى أن “الجيش الأميركي أسقط صاروخا أطلق نحو السفارة”.

وأضاف المسؤول الذي نقلت عنه محطة “فوكس نيوز”، أنّ صاروخا ثانيا سقط شمالي مجمع السفارة في قلب العاصمة بغداد.

وأوضح المسؤول، أنّ الصاروخ الأول أصيب عبر منظومة الدفاع “سي – رام” المضادة للصواريخ وقذائف الهاون، مشيرا إلى عدم وجود تقارير حول سقوط ضحايا.

وقبل ايام اكد مسؤولون في القيادة الوسطى الأمريكية التابعة للجيش، ان قواتهم الموجودة حاليا في العراق البالغ عددها 2500 جندي، ستظل باقية هناك خلال “المستقبل المنظور”، فيما تؤكد بغداد ان العناصر الباقية “استشارية”.

واعلنت امس، خلية الإعلام الأمني استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخين كاتيوشا لم يسفرا عن أضرار بشرية سوى بعجلتين مدنيتين.

الخلية اكدت في بيان ان “منظومة سيرام في السفارة الأميركية تمكنت من تفجير الصاروخ الأول بالجو، اما الثاني سقط قرب ساحة الاحتفالات، مما تسبب باضرار بعجلتين مدنيتين”.

وباشرت القوات الأمنية عملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق، حسب خلية الاعلام الامني.

حصيلة عام من الهجمات

وجاء الهجوم بعد شهر من استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصاروخين حملتهما طائرتان مسيرتان.

وحتى الان لم تكشف الحكومة عن نتائج التحقيق بالهجوم او الجهات التي تقف وراءه، فيما طلبت من العراقيين الادلاء بمعلوماتهم عن الحادث.

وتعرضت المنطقة الخضراء خلال العام الحالي الذي اوشك على النهاية الى 4 هجمات نفذت بـ10 صواريخ ومسيرتين.

وشنت المجاميع التي تعرف بـ”خلايا الكاتيوشا” 22 هجوما منذ مطلع العام الحالي، استهدفت “الخضراء” ومطاري اربيل وبغداد، وقاعدة بلد في صلاح الدين.

واستخدمت هذه المجاميع في تلك الهجمات اكثر من 80 صاروخا و8 مسيرات بعضها كانت مفخخة.

استعجال الاشتباك مع الأمريكان

ويتوقع اثيل النجيفي، وهو القيادي في جبهة الانقاذ و التنمية، تصاعد الهجمات في الايام المقبلة مع الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

النجيفي وفي اتصال مع (المدى) اكد ان “مايجري ليس بعيدا عن نتائج الانتخابات، التي تواجه اعتراضا من قوى شيعية، لكنه يتعلق اكثر بمحاولة جماعات مسلحة جر الامريكان الى الاشتباك”.

ويرى النجيفي ان ماتفعله تلك الجماعات “سيزيد حاجة العراق الى القوات الامريكية وليس العكس”.

ومازالت مناطق في شمالي البلاد تتعرض الى هجمات عنيفة من تنظيم “داعش”، تحتاج فيها القوات العراقية الى الدعم الجوي والتقنيات الامريكية.

الى ذلك يشير علي البيدر وهو باحث في الشأنين السياسي والامني، الى ان هجوم امس هو “اعلان الجماعات المسلحة بانها يمكن ان تؤثر في مشهد الاحداث”.

البيدر قال في حديث مع (المدى) ان “الهجوم رسالة من الفصائل الى جمهورها والى الطبقة السياسية بانها تمتلك كل الامكانيات لمحاربة القوات الامريكية”.

ويعتقد البيدر ان الفصائل المسلحة “تستعجل خروج القوات الامريكية لتزيد نفوذها وسيطرتها على الشارع”.

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