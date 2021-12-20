وزارة التربية تلزم وسائل الإعلام بالموافقات الرسمية للدخول الى الأبنية التربوية

أصدرت وزارة التربية تعليمات الى مديرياتها كافة بمنع وسائل الاعلام من الدخول الى المؤسسات التربوية والمدارس الحكومية، الا بعد الحصول على موافقات رسمية من الوزارة حصرا.

واطلعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق على نسخة من الوثيقة الصادرة من وزارة التربية، والتي تضمنت إلزام مديرياتها كافة باتباع السياقات القانونية، في التواصل مع وسائل الاعلام، وعدم السماح لهم بالدخول الى المدارس والمؤسسات التربوية إلا من خلال القنوات الرسمية، وشريطة الحصول على الموافقات الرسمية التي تسمح لهم بالدخول والتغطية.

كما ألزمت الوزارة الصحفيين للحصول على الموافقات الرسمية أن يتم تقديمها بفترة زمنية، ليتسنى للعاملين في وزارة التربية النظر بها.

ولم توضح الوزارة السبب الذي دعاها الى اتخاذ مثل هكذا إجراء.

وتعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق

التعليمات الصادرة من وزارة التربية ضد وسائل الاعلام منافٍ للدستور الكافل لحرية العمل الصحفي، ويتناقض مع مبدأ النظام الديمقراطي الداعم لتشكيل سلطة رابعة.

كما تدعو الجمعية الوزارة الى الاحتكام الى الدستور والقانون، وعدم اصدار قرارات تحمل امزجة فردية تخالف الدستور.

وتعرب الجمعية عن مخاوفها من التراجع المتواصل لحرية العمل الصحفي في عموم العراق، وتطالب الحكومة الاتحادية الى الاسراع بايقاف اي شكل من اشكال القيود والتضييق التي تصدر من الجهات الحكومية بين الفينة والاخرى.

كما تطالب رئيس الجمهورية باخذ دوره في حماية الدستور والكف عن تكرار نكث القسم الذي اداه قبيل تنصيبه.

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