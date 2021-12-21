احتراما لضحايا الفيضانات.. توجيه بإغلاق المرافق السياحية 24 ساعة في عنكاوا

وجهت ادارة ناحية عنكاوا ذات الاغلبية المسيحية، يوم الثلاثاء، أصحاب المرافق السياحية بغلقها 24 ساعة احتراما لضحايا فيضانات أربيل.

ووجهت الادارة في بيان بـ”غلق جميع المرافق السياحية من محال بيع المشروبات والنوادي والبارات والحفلات ليلة العيد اعتبارا من الساعة 4 عصر يوم 24 / 12 / 2021 ولغاية الساعة الـ4 عصر يوم 25 / 12 / 2021، احتراما لضحايا الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة اربيل.

وتابعت الادارة أنه “سيتم التعامل مع المخالف بغلق المحل وتغريمه بمبلغ خمسة مليون دينار”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية إلغاء الاحتفالات الرسمية الخاصة بأعياد رأس السنة الميلادية تضامناً مع المتضررين وذوي ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتعرضت مدينة اربيل الى سيول وفيضانات ليلة الخميس الماضي، أدت الى غرق العديد من الاحياء السكنية وخلفت عددا من الضحايا واثنين من المفقودين، فضلا عن خسائر قدرت بنحو 21 مليار دينار عراقي.