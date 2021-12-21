الأنواء الجوية: السيول واردة نتيجة التغيير في المنظومات

توقعت هيئة الانواء الجوية، مرور بعض المحافظات بموجات سيول قد تكون شديدة كما حدث في كردستان ونينوى وكركوك، فيما شهدت العاصمة بغداد، امس الاثنين، تساقط امطار كأول موجة شتاء خفيفة.

ويقول المتنبئ الجوي صادق عطية في حديث لـ(المدى)، إن “موجات السيول واردة، لا سيما في شمالي العراق بمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك”.

وأضاف عطية، ان “جميع المحافظات ستتعرض الى امطار خفيفة خلال الأيام المقبلة باستثناء الانبار لمرورها بعواصف ترابية إثر تحول الرياح الى غربية وجنوبية غربية”.

وتابع، “تدريجيا تتلاشى الامطار في معظم المدن باستثناء المنطقة الشمالية، اذ ستشهد استمرارا في الامطار خلال اليوم وغدا”.

وأشار المتنبئ الجوي الى ان “الامطار ستعود الى العاصمة بغداد وصلاح الدين وديالى والانبار يومي الخميس والجمعة المقبلين”.

واستدرك عطية، “اعتبارا من الجمعة سنشهد موجة شديدة البرودة في مدن شمالي البلاد، وانخفاض بدرجات الحرارة الى -1 في السليمانية ودهوك”.

اما مدن الوسط والجنوب، يوضح المتنبئ الجوي، “ستشهد انخفاضا بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت”، مبينا أن “العاصمة بغداد والمنطقة الغربية ستقترب من الصفر المئوي خلال ساعات الصباح من يوم الجمعة كأول موجة قطبية تتأثر بها مدن البلاد بعد موجة الامطار وتستمر ما يقارب ثلاثة أيام”.

من جانبه، يقول مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري إن “هيئة الانواء الجوية حذَّرت مسبقاً من حدوث سيول في شمالي البلاد والتي خلفت خسائر بالأرواح والاملاك”، متوقعاً “استمرار تساقط أمطار متنوعة الشدة حتى يوم الجمعة المقبل”.

وأشار الى، ان “هناك توقعات بتساقط امطار يوم الجمعة المقبل في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، فيما ستغيب عن الشمالية والجنوبية وننتظر التحديثات الآنية والمتغيرات المناخية حتى ذلك الحين”.

ولفت الجابري الى، أن “هيئة الأنواء لا تستبعد حدوث سيول في باقي المناطق بسبب التغير السريع في المنظومات الجوية”، مشيراً الى أن “بغداد غير مهددة بالسيول حالياً، لكن من المتوقع ان تضرب السيول مناطق حدودية في شرقي البلاد ومنها ديالى والعمارة ومنطقة علي الغربي والسماوة”.

وبين، أن “هناك متابعة مستمرة لحظة بلحظة للمنظومات الجوية سريعة التغير المناخي”، لافتاً الى ان “الانواء تعطي التحذيرات الاستباقية لتكون هناك استعدادات في الدفاع المدني وكذلك وزارة الموارد ولديهم خطط مستمرة وتنسيق عالٍ معهم”.

وأظهرت مقاطع تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، تدفق السيول في مناطق داقوق ووادي الشاي بمحافظة كركوك، وذلك بعد أن عبرت وزارة الموارد المائية عن تفاؤلها بانحسار الجفاف، مؤكدة أن المسؤولين في ملف المياه كانوا بانتظار هذه الموجة منذ فترة.

وعلى عكس سيول أربيل التي أوقعت ضحايا، لم تسجل كركوك حتى الآن أية خسائر بشرية بفعل السيول.

وطمأن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الجمعة، ببدء انتهاء مخاوف الجفاف، مؤكدا أن ارتفاع مناسيب المياه سيتم توزيعه وتصريفه نحو السدود.

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