العمليات المشتركة: الطائرات الأجنبية غادرت البلاد والانسحاب بمراحله النهائية

أكدت قيادة العمليات المشتركة انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد غربي البلاد ومغادرة جميع الطائرات العسكرية الأجنبية، مع بقاء عدد قليل من المستشارين، مستدركة أن عملية انسحاب قوات التحالف بالعراق أكملت مراحلها النهائية تقريباً.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات تابعتها (المدى)، إن “قاعدة عين الأسد تعتبر عراقية، وقد شهدت يوم أمس السبت زيارة مهمة للفريق الأمني (اللجنة الفنية العسكرية) الذي أدار مخرجات الحوار الستراتيجي بين العراق وقوات التحالف، واطلع بشكل ميداني على ما موجود في القاعدة التي تضم جزءا بسيطا كانت تشغلها قوات التحالف والتي انسحبت من القاعدة، ولم تبق أي قوات قتالية باستثناء عدد قليل من المستشارين”.

وأكد أن “القاعدة تخلو من أية طائرة مقاتلة للتحالف الدولي أو لأية دولة، باستثناء طائرات القوة الجوية العراقية”.

ولفت إلى أن “مهمة التحالف الدولي جاهزة للانتقال من قتال تنظيم داعش الإرهابي، إلى الاستشارة وتقديم الخدمات في مجال التدريب والتسليح وكذلك المعلومات الأمنية والاستخبارية فيما يخص القضاء على تنظيم داعش”.

وأكد “مباشرة قوات التحالف الدولي تطبيق قرار خروجها من العراق، ومستعدون للموعد النهائي بهذا الخصوص في 31/12/2021 مستدركا أن عملية الانسحاب أتمت مراحلها النهائية تقريباً”.

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