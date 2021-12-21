انتشال 6 آلاف جثة من تحت أنقاض الموصل

الموصل: شروق ماهر

انتشلَ عناصر الدفاع المدني في محافظة نينوى، منذ انطلاق عمليات تحريرها عام 2017 وحتى الآن، نحو 6 آلاف جثة تعود لمدنيين قضوا على يد عصابات داعش الارهابية.

وعثرت فرق الدفاع المدني، امس الاثنين، على ست جثث من ضحايا داعش تعود لمدنيين عزل مجهولي الهوية، بحسب مسؤول العلاقات والاعلام فيها المقدم سعد حمادي الخطابي، الذي أوضح، لـ”الصباح”، أن “الجثث المنتشلة من تحت ركام مبان في الموصل القديمة، عثر عليها خلال انطلاق حملة لإعمار الاحياء المدمرة التي أعلنتها اللجنة العليا للإعمار في المحافظة.

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