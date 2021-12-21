تدمير ثلاثة أوكار لداعش شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد (19 كانون الأول 2021)، أن وكالة الاستخبارات قامت بتدمير ثلاث أوكار للإرهابيين كانت للدعم اللوجستي والعبوات الناسفة شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة من اللواء ٥٩ بالجيش العراقي وكتيبة استطلاع قيادة عمليات بغداد من تنفيذ واجب لضرب معاقل الإرهاب وتجفيف منابعه في بساتين (الطارمية ) شمالي بغداد.

ونجحت العملية في العثور على ثلاثة أوكار مركزية للإرهابيين تستخدم للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إلقاء القبض رؤوس كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي في عدة محافظات عراقية.

وفقد تنظيم داعش السيطرة على المناطق التي كان يتواجد فيها حتى نهاية عام 2017 ، لكن تقوم خلاياه السرية بشن هجمات غالبا ما تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن في مناطق نائية.

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