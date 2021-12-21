حاضرا في تفاصيل أيامي *

للشاعرة الهنغارية كاتي مايشاني

ترجمة مهدي قاسم

يتحتم عليَّ مجددا أن اتعلم كل يوم

أنك لم تعد موجودا معي هنا ،

ولن تكون في صحبتي بعد الآن أبدا .

بينما أشجارك و أزهارك لازالت نضرة عامرة حولي

تقف ببطولة أمام عاديات الزمن الضارية

و تواجه قسوة شتاءات صارمة

لتكافح بصمت و بسالة ضد المصير الأبدي .

بقيت هنا بعد رحيلك ، أشيائك المفضلة :

فنجانك المزخرف ذات حواف مثلمة بسبب سهو مني !.

والآن نادمة أيضا بسبب تلك الحركة العفوية .

فأشياؤنا العزيزة علينا تُعمّر طويلا أكثر منا :

مثل أطباق و أكواب وفناجين ذات حافات مكسورة وباقة زهور ذابلة

تروي لنا عن أزمنة أسلافنا الغابرة :

كيف هم أيضا عاشوا وأحبوا عانوا وفرحوا

وسط جبال من رماح وسهام وسيوف صدئة وأسلحة أخرى ،

وهي تبلغنا عن الإنسان الذي حارب دائما وابدا

وقاتل ضد إنسان آخر دوما وعلى طول خط .

فما الذي تركوه خلفهم ؟..

ومن الذي سيحدس كم حلمنا وعشقنا ؟

وكم من مرة حاولنا تجاوز حدودا حمراء و محرّمة

لنرى أسرار وجودنا المبهمة ؟.

أسعى لأتعلم يوما بعد يوم

أن أرى انفلاق شروق الشمس بدونك ، وكذلك مشهد الحديقة الجميل

مع ذلك فإنك ترى يوميا كيف أقدمُ لك العالم رحبا

بتفاصيله الصغيرة المحببة إلى قلبك

أنظر ُ وأعرضُ لك ، كأنما أمامك تماما :

فها هي براعم وردتك المفضلة قد تفتحت زاهية ،

بينما أنا أمسح طبقات الغبار عن كتبك الأثيرة .

جالسة عند الطاولة على مقربة منك

تحتضنني ذكرياتنا القديمة وتعانقني

حتى لم أعد أنا مَن يواسيك :

بل أنت مَن يواسيني ويريحني .

* العنوان الأصلي للقصيدة ” أن اتعلم يوميا ”

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