حملة مجتمعية لمحاربة «التسرب المدرسي}

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، سلسلة أنشطة تتصدى لظاهرة عمالة الأطفال في البلاد، مؤكدة ان الحملة تستهدف المناطق التي يشيع فيها التسرب من المدارس.وذكر بيان، أمس الاثنين ان “الحملة التي ستستهدف أكثر من 10000 طفل وأسرهم وأولياء أمورهم والمعلمين وأرباب العمل ووسائل الإعلام، تشمل جلسات توعية في المدارس والمناطق”.

وأضاف البيان انه “تم تشكيل فريق مؤلف من ممثلين وخبراء من الوزارة للقيام بالأنشطة في بغداد ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة لعمل الأطفال وأهمية التعليم”. في المقابل نقل البيان عن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، رائد جبار، قوله: “نحن على استعداد للتعاون مع جميع الجهات المشاركة في هذه الحملة لزيادة الوعي بشأن هذه القضية المهمة، بين الأطفال والأسر وأيضًا بين أرباب العمل في القطاعات التي ينتشر فيها عمل الأطفال”.

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