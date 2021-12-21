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شطرنجيونا يتوّجون بذهبية وفضية آسيويتين الثلاثاء 21 كانون أول 2021

شطرنجيونا يتوّجون بذهبية وفضية آسيويتين

 بغداد: نبيل الزبيدي
حققَ حسين علي حسين المركز الأول ببطولة آسيا للمخضرمين التي تستضيفها العاصمة السورية دمشق بمشاركة 45 لاعباً يمثلون منتخبات العراق وقيرغيزستان والفيلبين وكازاخستان وايران واليمن وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا البلد
 المضيف. وقال رئيس الاتحاد المركزي بالشطرنج  لقد احرز حسين علي حسين المركز الاول ضمن منافسات فئة فوق الخمسين عاماً وبرصيد 7 نقاط منفرداً بهذه النتيجة عن جميع المشاركين وحاملاً لقب البطولة ومن ثم جاء دور زميله حيدر عبد الغني والذي تصدر البطولة حتى آخر يومين وكان مجتهداً طيلة أيام البطولة حتى عانق الوسام الفضي  برصيد 6 نقاط ونصف تاركاً المركز الثالث للقيرغستاني ايمانلييف تالابيك بذات الرصيد ولكن متفوقاً عليه بنقاط الخصوم وحسب كسر
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