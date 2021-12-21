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عطش الديوانية وبابل يهدد السلم الأهلي

عطش الديوانية وبابل يهدد السلم الأهلي

 بغداد: محمد عجيل
تسبب الجفاف الذي يضرب البلاد من نحو موسمين بالعديد من الأزمات التي تتخطى الزراعة وما خلفته من تقليص للخطة الزراعية والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالفلاحين، لتصل الى التهديد بالنزاعات العشائرية والأزمات الاجتماعية في قرى وقصبات جنوب محافظة بابل.
وتتلخص أهمية المناطق الزراعية في جنوب بابل لما توفره من أنواع عديدة من محاصيل الفواكه والخضر للسوق المحلية، ويُقر الجميع بأن انخفاض مناسيب الفرات هو السبب الرئيس للمشكلة، فأن الكثير من الأسباب الفنية وحتى البشرية تقف حائلاً للوصول الى حل، بينها سوء تبطين شط الحلة، وتحميل الفلاحين أجور الحلول الطارئة لكسر التبطين لاحقاً.
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