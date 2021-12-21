49 مقعداً تحلّق حول الصدر والإطار التنسيقي دون موقف حاسم

بغداد/ تميم الحسن

نحو 10 تيارات سياسية تقف حتى الان على “الحياد” او موقفها “غامض” من صراع الكتلة الصدرية ومجموعة الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الاكبر.

مجموع مقاعد تلك الاطراف “المتفرجة” على الموقف تصل لنحو 50 مقعدا، اكثر من نصفها لم تندمج بعد ظهور نتائج الانتخابات مع اي تشكيل سياسي حتى وان كان صغيراً.

تمثل هذه الجماعة 3 تحالفات و9 احزاب بالاضافة الى عدد من المرشحين الفرديين الفائزين من خارج القوى السياسية، وبعض ممثلي الاقليات.

ويترقب الجميع قول المحكمة الاتحادية حول الطعون التي قدمتها مجموعة “الاطار” ضد نتائج الانتخابات، التي يفترض ان تحسم غدا الاربعاء.

ويدعي تحالف “الفتح” صاحب دعوى الطعن ممثلا عن الاطار التنسيقي، حصول تزوير انتخابي.

وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً قبل ان ينضم اليها المقعد الوحيد لتجمع اهالي واسط برئاسة المحافظ هناك محمد المياحي، وهو قيادي سابق في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي اصطف مع جماعة الاطار.

ومنذ اعلان النتائج الاولية انقسمت اغلب القوى السياسية الصغيرة بين الصدريين و”الاطار” بين اندماج كامل وتأييد لاحد الطرفين، فيما بقي موقف بعض القوى الصغيرة او التي تملك مقعدا واحدا وبعض المستقلين غير واضح.

“كانون” والفراتين

اشراقة كانون، وهو حزب شارك لاول مرة في الانتخابات وحصل على 6 مقاعد، لم يعلن حتى الان تحالفه مع اي من الاطراف السياسية المعروفة، ولم يندمج بالمقابل مع اي حزب او تحالف صغير.

كانون برئاسة سعد جعفر عزيز وهو متخصص في مجال الصناعة، واعلن مؤخرا ان لديه مفاوضات مع أطراف سياسية لكنه لم يحدد هويتها ولم يعلن عن ائتلافه مع اي طرف.

ويلاحق الحزب الذي نشأ قبل الانتخابات بوقت قصير، اتهامات بانتمائه الى مجموعة ما يعرف بـ”حشد المرجعية” والاخيرة تنفي ذلك.

ومؤخرا انتشرت وثيقة تعلن حصول فارس الرماحي، المرشح الخاسر عن الحزب على منصب امين عام المزارات الشيعية، وهو ماعزز الشكوك بانتماء الحزب الى العتبات.

الحزب الآخر هو تيار الفراتين، برئاسة وزير حقوق الانسان السابق في عهد حكومة حيدر العبادي، محمد شياع السوداني.

السوداني كان قد انشق في 2019 على حزب الدعوة، وتسرب حينها ان السبب هو استعداد الاخير للحصول على منصب رئاسة الحكومة بدلا عن المستقيل آنذاك عادل عبدالمهدي.

والفراتين حصل على مقعد واحد، ورئيسه لم ينشر عنه اي تصريح او موقف يدعم الاطار التنسيقي رغم انه كان نائبا عن دولة القانون – احد اطراف الاطار- في الدورة البرلمانية الاخيرة.

غموض تصميم!

بالمقابل فان اكثر التحالفات غموضا حول مواقفها السياسية هو تحالف تصميم الذي حصل على 5 مقاعد.

التحالف يقوده عامر الفايز وهو النائب السابق عن تحالف فتح، والرجل الثاني في التحالف هو اسعد العيداني محافظ البصرة.

قبل يومين زار العيداني – الذي تداول اسمه في الاونة الاخيرة كمرشح محتمل للحكومة- الهيئة السياسية للتيار الصدري، واعلن موقفا مؤيدا للتيار الصدري.

وينظر الى تحالف تصميم بانه جزء من الاطار التنسيقي، لكن البيان الذي صدر عقب لقاء العيداني مع احمد المطيري رئيس الهيئة السياسية للتيار أثبت عكس ذلك.

واكد البيان نقلا عن العيداني أنه “يصطف مع خيار السيد الصدر في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية الوطنية”.

وأعرب، وفقا للبيان عن أمله في “تشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية ترعى مصالح العراق وتحافظ على أمنه وسيادته وهيبته”.

والعيداني كان قد انقلب عدة مرات على حلفائه، حيث رفض في 2018 تسلم منصبه في البرلمان بعد فوزه عن تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، وبقي محافظا للبصرة.

وقبل ذلك – بعد صدور نتائج انتخابات 2018- كان العيداني قد انقلب على العبادي وغازل الصدر ابان تظاهرات البصرة، قبل ان يصطف مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ويندمج في 2021 ضمن “تصميم” المقرب من العامري.

وانتخب العيداني محافظا للبصرة في وقت ملتبس، حيث كان تيار الحكمة -الذي قال بعد انتخاب العيداني إن الأخير هو مرشحه – يتعرض لانتقادات شديدة على اثر هروب المحافظ السابق ماجد النصراوي (مرشح التيار) في ظروف غامضة.

وقدم العيداني وهو مهندس، اثناء اختياره للمنصب في 2017، نفسه باعتباره عضواً في حزب المؤتمر الوطني، قبل ان يزعم الحكمة بانه من رشحه للموقع، فيما كان العيداني قد رشح في انتخابات 2014 عن دولة القانون.

المنشقون عن الحكمة

كذلك من الاحزاب التي لم تظهر موقفا واضحا من الازمة المندلعة منذ شهرين بين الصدر والاطار التنسيقي، هو عبدالحسين عبطان رئيس “اقتدار وطن” والذي حقق حزبه مقعدا واحدا فقط.

عبطان وهو وزير الرياضة السابق كان متوقعا ان يصطف مع “الاطار” خصوصا وانه احد القيادات السابقة لتيار الحكمة – احد اطراف القوى الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات- لكن لم يصدر منه اي موقف حتى الان.

كذلك الامر مع زهرة البجاري، التي تقود حزب حركة بلادي الوطنية الذي حصل على مقعد واحد في البصرة.

البجاري تبدو قريبة من الاطار التنسيقي، لانها اندمجت مع الفتح في 2018 عقب انشقاقها من تيار الحكمة الذي فازت عنه في البصرة.

لكنها وحتى الان لم تعلن موقفها بشكل صريح، فيما توجد تسريبات عن اقترابها من احد تجمعات المستقلين الجديدة.

المستقلون..

وشكل المستقلون تيارين، الاول وهو الكتلة الشعبية المستقلة ويضم 5 فائزين، والثاني هو تحالف العراق المستقبل، ويضم 12 مرشحا، والطرفان لم يعلنا اندماجهما مع اي تحالف كبير حتى الان، كما بقي 14 مستقلا غير منتم لاي حزب او تحالف.

بين الحلبوسي والخنجر

كما ان جمال الضاري وهو رئيس حزب المشروع الوطني الذي يمتلك مقعدا واحدا لم يعلن اندماجه مع اي تحالف، رغم قربه من تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر الذي يبدو قريبا من الاطار التنسيقي.

كذلك الحال مع حزب المنتج الوطني، الذي حصل على مقعد واحد ولم يعلن موقفه من التحالفات. والحزب يرأسه جاسم العامري وهو رئيس مجلس ادارة شركة اليقظان لإنتاج بيض المائدة.

ولم يحدد الحزب حتى الان توجهه السياسي او تفاوضه مع الاحزاب او التحالفات، لكن هناك اعتقاد بان الحزب مقرب من رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، الرئيس السابق للبرلمان.

وكان لافتا تصريح زياد الجنابي النائب والمرشح الفائز عن تقدم ورئيس التحالف في بغداد، اثناء اعلان تشكيل الحزب (المنتج) قبل الانتخابات، بأنه جزء منه رغم تأكيده بانه مرشح ضمن تيار آخر.

موقف المكونات

ايضا لم تعلن جبهة تركمان العراق بزعامة النائب السابق حسن توران والحاصلة على مقعد واحد عن اي توجه سياسي لاحد التحالفات.

كما لم يعلن تحالف الآمال الوطني صاحب المقعد الواحد بانه اندمج مع الاطار التنسيقي كما يتوقع، بسبب ارتباط احد اطرافه بائتلاف دولة القانون.

كذلك هناك نايف سيدو، وهو المرشح الفائز عن “كوتا” الايزيديين الذي اعلن موقفه على صفحته الشخصية في “فيسبوك” بانه ليس جزءا من اي تحالف.

والامر تكرر مع فاروق حنا، صاحب المقعد الخامس من مقاعد “كوتا” المسيحيين، حيث لم يعلن موقفا واضحا.

كما ان التحالف الجديد الذي سمي تحالف من اجل العراق الذي ضم حركة امتداد 9 مقاعد، والحراك الجديد 9 مقاعد، قرر البقاء على الحياد (معارضة) ولن يدخل بأي تحالف.

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