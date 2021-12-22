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إفتتاح مركز صحي المصابيح الفرعي التابع لقطاع التاجي للرعاية الصحية الاولية

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إفتتح مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ الدكتور سعد كامل رحيم اللامي مركز صحي المصابيح الفرعي التابع لقطاع التاجي للرعاية الصحية الاولية اليوم الاثنين المصادف ٢٠٢١/١٢/٢٠ وبحضور مدير قسم التخطيط وتنمية الموارد  في الدائرة ومدير قطاع التاجي وقائممقامية الكاظمية ومدير الناحية وشيوخ العشائر في المنطقة
اللامي ومن خلال كلمة القاها في الاحتفالية التي نظمت بالمناسبة قدم شكره لكافة الجهود التي بذلت من اجل الافتتاح والدعم الكبير من قبل الاهالي والعشائر
مؤكدا على جميع الملاكات الطبية بزيادة التغطية في تقديم اللقاحات كافة من اجل تقليل الوفيات
ومن جانت اخر زار اللامي مقر قطاع التاجي واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وابدى التوجيهات اللازمة التي من شانها تحسين مستوى الخدمات خدمة للصالح العام.
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