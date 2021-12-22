التركية تقدم مساعدات لمتضرري فيضانات أربيل

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ‹İHH›، اليوم الأربعاء، مساعدات لمتضرري سيول وفيضانات مدينة أربيل.

وقال محمود يشار، أحد موظفي الهيئة في تصريح لوسائل إعلام بلاده، إن الهيئة تعتزم تقديم المساعدات لـ 100 أسرة في أربيل، ممن تضرروا من السيول التي شهدتها المدينة الأسبوع الفائت.

وأوضح أن المساعدات تشمل احتياجات أساسية مثل البطانيات والأوسدة والأسرّة.

وإلى جانب تقديمها المساعدات، تقوم فرق ‹İHH› بالمشاركة في أعمال تحديد حجم الخسائر في المنطقة.

وأشار يشار إلى أن مساعدات هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ستتواصل بعد تحديد حجم الخسائر أيضاً.

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