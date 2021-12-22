الرئيس بارزاني ووفد “الإطار التنسيقي” يناقشان نتائج انتخابات اكتوبر وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الاول 2021، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، وفداً رفيع المستوى من “الإطار التنسيقي” برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي ، حيث بحث الجانبان نتائج انتخابات 10 أكتوبر الماضي ، والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

بيان من مكتب الزعيم الكوردي ، قال ان “الاجتماع ناقش نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في اكتوبر الماضي والتطورات الاخيرة في العملية السياسية العراقية” .

مضيفاً ” كما أكد الاجتماع على ضرورة مراجعة إدارة الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة والنظر في مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن”.

مشيراً الى ان ” الجانبين تبادلا الآراء حول التحديات التي تواجه مستقبل العراق ، وقضايا الخدمات، والتهديدات الإرهابية، والمشاكل البيئية، ونقص المياه، ومطالب المواطنين”، مردفاً ” تم التأكيد على استمرار الجهود لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل مناسب للمرحلة المقبلة والتغلب على التحديات التي تقف بوجه تشكيل حكومة عراقية جديدة”.

وكان وفد “الإطار التنسيقي” برئاسة المالكي وصل ، صباح يوم الأربعاء ، إلى العاصمة أربيل ، للاجتماع بالقيادة الكوردية لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة.

وأجريت انتخابات تشريعية مبكرة في العراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتصدرها التيار الصدري بـ 73 مقعدا من أصل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعدا.

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