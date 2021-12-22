المفارقة

للشاعر : حمه سعيد حسن**

ترجمة : أحمد رجب

(1)

عندما يتحدث

كلماته

تشبه الصمت

اكثر ما في الصوت ،

تموجات شعره الاسود ،

تشبه اكثر من جذوة النار

مثلما في سواد الليل الدامس

(2)

لاننا

لم نولد لكي

يظهرمن بيننا ابطال ،

انهم كالابطال

يظهرون امام اعيننا

تعاملهم

غالبا يشبه قطاع الطرق

(3)

في الليل من خلال الثلمات بين

َ ثَّدْيُ الفتاة البارز

يشرب شرابا

في النهار يعاقب

كل إمرأة بشدة ،

ان لم تغطي رأسها وشعرها.

21/2/2016

*شاعر ، ناقد ، كاتب ساخر

(من ديوان : مانفیست الحب)

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