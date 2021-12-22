المفارقة
للشاعر : حمه سعيد حسن**
ترجمة : أحمد رجب
(1)
عندما يتحدث
كلماته
تشبه الصمت
اكثر ما في الصوت ،
تموجات شعره الاسود ،
تشبه اكثر من جذوة النار
مثلما في سواد الليل الدامس
(2)
لاننا
لم نولد لكي
يظهرمن بيننا ابطال ،
انهم كالابطال
يظهرون امام اعيننا
تعاملهم
غالبا يشبه قطاع الطرق
(3)
في الليل من خلال الثلمات بين
َ ثَّدْيُ الفتاة البارز
يشرب شرابا
في النهار يعاقب
كل إمرأة بشدة ،
ان لم تغطي رأسها وشعرها.
21/2/2016
*شاعر ، ناقد ، كاتب ساخر
(من ديوان : مانفیست الحب)
المفارقة للشاعر : حمه سعيد حسن
المفارقة