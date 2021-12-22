النفط تواصل اعمال تنفيذ الانبوب البحري لتصدير الخام عبر الخليج

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن مواصلة شركة المشاريع النفطية أعمالها بتنفيذ مشروع الأنبوب البحري ضمن القرض الياباني للإسهام في زيادة الطاقة التصديرية، وتوفير مرونة أكثر لتمرير الخام العراقي عبر موانئ البلاد على الخليج.

ونقلت صحيفة عن مصدر بوزارة النفط قوله، إن “المشروع تركز عليه الوزارة لأهميته الستراتيجية على مستوى الصناعة النفطية العراقية”، مبينا أن “شركة المشاريع النفطية ومنذ بداية المشروع في آذار الماضي، تركز على اكمال الجزء البري للأنبوب البحري الثالث، على أمل أن يسلم الى الجهة المنتفعة وهي شركة نفط البصرة في حزيران المقبل”.

واضاف البيان، ان “المشروع يتكون من ثلاثة مواقع، الأول منطقة الصمامات الساحلية (BVS) وتتضمن فعاليات مد أنبوب 48 عقدة مع نصب صمامات بملحقاتها وكذلك اعمال الدفن والتغليف بالحجر اضافة الى بناية الكهرباء”.

وتابع: ان “الموقع الثاني يقع في منطقة (Mini faw) وتتضمن مد ولحام انبوب قياس 48 عقدة بطول 750 متراً ونصب سبعة صمامات مع الاعمال المدنية وتنفيذ القواعد الكونكريتية، اضافة الى تنفيذ حوض للتصريف ومرسلة القاشطة ومنظومة الدفع”، مبينا ان “الموقع الثالث يتضمن بناية السيطرة المركزية داخل مستودع الفاو مع تفصيلاتها كافة”. انتهى/25

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