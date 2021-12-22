تقرير: قطر تسعى لاستثمار 10 مليارات دولار في موانئ أميركية

قالت ثلاثة مصادر مالية لرويترز إن قطر تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار على الأقل في الموانئ الأميركية، وقد اتصلت ببنوك دولية للحصول على مساعدة في التمويل.

وذكرت مصادر شرق أوسطية وغربية “مطلعة على الأمر” للوكالة أن الدوحة تستهدف الاستثمار في موانئ حول الساحل الشرقي للولايات المتحدة يتوقع أن يتم تطويرها على مراحل، مضيفة أن الخطة في مرحلة أولية.

وامتنع صندوق الثروة السيادية للبلاد، وجهاز قطر للاستثمار، ومكتب الاتصال الحكومي القطري عن التعليق لرويترز.

وقال مايكل فرودل، المستشار المقيم في الولايات المتحدة وعلى دراية باستراتيجية قطر: “القطريون يستعدون منذ ما يقرب من عام لجس النبض لضخ استثمارات في الموانئ الأميركية”.

وأضاف: “نعتقد أن المستثمر الذكي الذي لديه 10 مليارات دولار سيرغب في وضعها في البنية التحتية للموانئ الأميركية في الساحل الشرقي المحرومة من الخدمات أولا وقبل كل شيء”.

وأضاف أن “الساحل الغربي يحظى بكل اهتمام الحكومة الأميركية والقطاع الخاص، بينما في الساحل الشرقي طال انتظار إدخال تحسينات عليه”.

وقال مصدر مقيم في الشرق الأوسط إن قطر تجري مناقشات مبكرة مع البنوك للبحث عن مستشار هيكلي، وقال اثنان من المصادر إن البنوك التي تم الاتصال بها تشمل “مورغان ستانلي و”أتش. أس. بي. سي” و”كريدي سويس”.