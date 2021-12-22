شكوى لاجيء سوري ، تُعاقِب وزيرة دنماركية بالسجن لشهرين ..

قبل أربعة أيام عوقبت وزيرة الهجرة الدنماركية ( إنغر ستويبرغ ) بالسجن لشهرين وهي نائبة لرئيس الوزراء السابق لحزب اليسار ، يعني أنها من الممكن أن تترشح لرئاسة الوزراء مستقبلا . والسبب في ذلك شكوى تقدم بها لاجيء سوري مدعياً أنها عاملته بمعية زوجته بسلوك غريب ، هذه الوزيرة قامت بفصل الزوجين السوريين عن بعضهما بحجة أنه متزوج من (قاصر) فكانت زوجته بعمر السابعة عشر وهي حامل هذا يعني أنه تزوجها وهي في عمر السادسة عشر أو أقل ربما . أنا شخصيا أرفض هذا الزواج الذي لايتمتع به سوى المسلم في هذا العالم الشاسع . حتى هنا في الدنمارك بعض مسلمينا جاؤوا بكل ترسباتهم المتخلّفة في إستغلالهم للمرأة القاصر . هذه الوزيرة قامت بتصرف شخصي في معاقبة هذا الرجل السوري متجاوزة القوانين الدنماركية مما أدى الى إدانتها من قبل القضاء والحكم عليها بشهرين سجن ولربما طردها من العمل السياسي مستقبلا . هنا يعني كم هي الديمقراطية والإنسانية في أعلى مستوياتها في الدنمارك ، بحيث أن لاجيء سوري بسيط جاء لينشد الحرية والعيش بكرامة يتسبب في السجن لوزيرة دنماركية لأنها تجاوزت القانون والدستور . بينما كنت في أيام زمان مضى قد دخلت الأردن والكثيرين معي هاربين من جحيم صدام وأنا العربي وكنت حينها أحمل آلاف الدولارات لغرض الهروب الى أوربا ولستُ مستجدياً منهم شروى نقير . فكانوا هؤلاء العرب الأجلاف يعاملوننا وكإننا حيوانات قادمة من عالم آخر وكان البوليس الأردني يتعامل مع العراقين بالركلات والهروات في الساحة الهاشمية لسببٍ طائفي حقير . هكذا هم العرب ماعدا القليل من البلدان ومنها المغرب وسوريا أيضا والحق يقال كانت تعامل العراقيين في تعامل لطيف حتى هذا اليوم . فمتى يتعلم العرب من الدنمارك وقوانينها التي تحترم الغريب مهما كانت ديانته . المهم أنك من بني البشر فيتوجب أن تنال حقك في العيش الرغيد . تفووووووووووووووووووووو على كل من تسبب في إيذائنا ، بل علينا أن نصرخ مثل صرخة ( ستيف ماكوين) في فيلم الفراشة حين ينجو من النفي والسجن وهو في عرض البحر فوق قفةٍ صنعها بيده فيقول ( أنا هنا أيها السفلة I am still her pasters) .

هاتف بشبوش /شاعر وناقد عراقي

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