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عمليات تفتيش ليلية في البصرة لملاحقة المطلوبين

عمليات تفتيش ليلية في البصرة لملاحقة المطلوبين

أعلنت قيادة عمليات البصرة، تنفيذ عمليات تفتيش ليلية في المحافظة لملاحقة المطلوبين.

وذكر بيان لقيادة العمليات ، أن “القوات الأمنية قامت بواجبات تفتيش خلال الساعات الماضية شملت مناطق أم الرصاص وضفاف شط العرب ضمن القاطع الجنوبي لمطاردة المطلوبين”، مبينا أن “الغاية الأولى في استمرار حملات التفتيش الليلية والنهارية تكمن في وجوب حصر السلاح بيد الدولة وعدم إستخدامه وانتشاره لما لهو من تداعيات خطيرة على السلم المجتمعي”.

وأضاف، أن “عمليات التفتيش الليلية التي تقوم بها القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية لها مردودات إيجابية على الواقع الأمني للمدينة وهذا ما شوهد خلال الواجبات السابقة”، مؤكدا أن “للسيطرات المفاجئة والدوريات أصبحت أمر عمليات وتعتبر سياق ثابت تشمل مركز المحافظة وتوابعها”.

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