فَرْحَتَا الصَّائِمْ مَسْرَحِيَّةْ

بقلم أ د / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر وروائي مصري

{{اَلْمَشْهَدُ الْأَوَّلْ}}

{{ فِي سَاحَةِ مَسْجِدِ عُمَرْ مَكْرَمْ بِجَارْدِنْ سِيتِي بِالْقَاهِرَةْ رَجُلٌ صَالِحٌ يُرَدِّدُ بَعْضَ الْعِبَارَاتِ الْإِيمَانِيَّةْ وَيَتَجَاوَبُ مَعَهُ بَاقِي الرِّجَالْ}}

اَلرَّجُلُ الصَّالِحْ: اَلْخَالِقْ اَللَّهْ

اَلرَّازِقْ اَللَّهْ

اَلْجَبَّارْ اَللَّهْ

اَلْمُنْتَقِمْ اَللَّهْ

رَجُلٌ آخَرْ: نَعَمْ

يَا أَخِي

..

فَاللَّهُ

سُبْحَانَهْ

..

لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرْ

..

فَهَلْ بَقِيَ

بَعْدَ ذَلِكَ

مِنْ شَيْءْ؟!!!

اَلرَّجُلُ الصَّالِحْ: لَمْ

يَبْقَ

بَعْدَ

ذَلِكَ

مِنْ

شَيْءٍ

يَا

أَخِي

فَتَبَارَكَ

اللَّهُ

رَبُّ

الْعَالَمِينْ

رَجُلٌ صَالِحٌ آخَرْ: اَلْخَالِقْ اَللَّهْ

اَلْقَابِضْ اَللَّهْ

اَلْبَاسِطْ اَللَّهْ

اَلْمُعِزْ اَللَّهْ

اَلْمُذِلْ اَللَّهْ

اَلْمُعْطِي اَللَّهْ

اَلْمَانِعْ اَللَّهْ

بَعْضُ مُرْتَادِي الْمَسْجِدْ: اَللَّهْ

اَللَّهْ

اَللَّهْ

سُبْحَانَ

اللَّهْ

وَالْحَمْدُ

لِلَّهْ

وَلَا

إِلَهَ

إِلَّا

اللَّهْ

وَاللَّهُ

أَكْبَرْ

وَلَا

حَوْلَ

وَلَا

قُوَّةَ

إِلَّا

بِاللَّهِ

الْعَلِيِّ

الْعَظِيمْ

{{اَلْمَشْهَدُ الثَّانِي}}

{{ جَمْعٌ غَفِيرٌ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ

فِي الْمَسْجِدْ

صَلَّوِا الْعَصْرْ

وَاعْتَكَفُوا

فِي الْمَسْجِدْ

مُنْتَظِرِينَ

مَوَائِدَ

الرَّحْمَنْ

بَعْدَ

الِانْتِهَاءِ

مِنْ صِيَامِ

يَوْمٍ شَاقٍّ

مِنْ أَيَّامِ

رَمَضَانْ }}

طِفْلٌ اسْمُهُ عَلِيْ: مَا

أَحْلَى

تِلَاوَةَ

الْقُرْآنِ

فِي

هَذَا

الشَّهْرِ

يَا

مُحَمَّدْ

طِفْلٌ اسْمُهُ مُحَمَّدْ: بِالطَّبْعِ

يَا

عَلِيْ

فَشَهْرُ

رَمَضَانَ

هُوَ

الشَّهْرُ

{الَّذِي

أُنْزِلَ

فِيهِ

الْقُرْآنُ

هُدًى

لِلنَّاسِ

وَبَيِّنَاتٍ

مِنَ

الْهُدَى

وَالْفُرْقَانِ }

عَلى

رَسُولِ

الْهُدَى

وَالْحَقِّ

وَالْإِيمَانِ

وَالْإِحْسَانْ

مُحَمَّدٍ

رَسُولِ

اللَّهْ

عَلَيْهِ

أَفْضَلُ

صَلَوَاتِ

الرَّحْمَنْ

عُثْمَانْ: إِذَنْ

فَهَيَّا

نُحْضِرِ

الْمَصَاحِفْ

وَنَقْرَأِ

الْقُرْآنْ

فَفِيهِ

رِيٌّ

لِلظَّمْآنْ

وَهُدًى

لِلْحَيْرَانْ

وَغِنىً

{لِلْغَلْبَانْ} .

{{اَلْمَشْهَدُ الثَّالِثْ}}

{{ طِفْلٌ

يَفْتَحُ

صُنْبُورَ

الْمَاءِ

الْمُثَلَّجْ

فَيَمْلَأُ

كُوباً

كَبِيراً

يَصُبُّ

مِنْهُ

عَلَى

رَأْسِهِ

وَجِسْمِهْ

وَيَحْدُثُ حِوَارٌ

بَيْنَهُ

وَبَيْنَ

الْأَطْفَالْ

نُورْ

وَسَيِّدْ

وَعُمَرْ

وَأَحْمَدْ

وَنَاجِي

وَيُوسُفْ

وَإِمَامِ الْمَسْجِدْ

وَشَيْخٍ

كَبِيرْ}}

نُورْ: مَا

أَقْسَاهُ

مِنْ

يَوْمٍ

مِنْ

أَيَّامِ

رَمَضَانْ

يَا

أَخِي

سَيِّدْ!!!

سَيِّدْ: أَجَلْ

يَا

نُورْ

فَهُوَ

يَوْمٌ

شَدِيدُ

الْحَرَارَةْ

عُمَرْ: أُحِسُّ

بِالْعَطَشِ

الشَّدِيدِ

الَّذِي

يَبَّسَ

جِسْمِي

يَا

أَحْمَدْ

أَحْمَدْ: اَلثَّوَابُ

عَلَى

قَدْرِ

الْمَشَقَّةِ

يَا

عُمَرْ

نَاجِي: اَلصِّيَامُ

فِيهِ

صَبْرٌ

عَلَى

الطَّاعَةْ

وَمُجَاهَدَةٌ

لِلنَّفْسِ

يَا

يُوسُفْ

يُوسُفْ: أَجَلْ

يَا

نَاجِي

وَذَلِكَ

بِحِرْمَانِهَا

مِنَ

الطَّعَامِ

وَالشَّرَابِ

وَالشَّهْوَةْ .

إِمَامُ الْمَسْجِدْ:اَلصَّوْمُ

عِبَادَةٌ

خَاصَّةْ

بَيْنَ

الْعَبْدِ

وَرَبِّهْ

شَيْخٌ كَبِيرْ: اَلصَّوْمُ

لِلَّهْ

وَهُوَ

يَجْزِي

بِهْ

{{اَلْمَشْهَدُ الرَّابِعْ}}

{{ شَيْخٌ

اسْمُهُ

عَابِدْ

يَقِفُ

عَلَى

ثَلَّاجَةِ

الْمِيَاهِ

الْمُجَاوِرَةِ

لِحَنَفِيَّاتِ

الْوُضُوءْ

فِي

الْمَسْجِدْ

يَمْلَأُ

زُجَاجَاتِ

الْمِيَاهِ

الْمُثَلَّجَةِ

لِمَوَائِدِ

الرَّحْمَنْ

إِكْرَاماً

لِضُيُوفِ

الرَّحْمَنْ

وَطِفْلٌ

اسْمُهُ

نَافِعٌ

يُكَلِّمُهْ}}

نَافِعْ: أَتَمْلَأُ

كُلَّ

هَذِهِ

الزُّجَاجَاتِ

مِنَ

الْمِيَاهِ

الْمُثَلَّجَةِ

إِكْرَاماً

لِضُيُوفِ

الرَّحْمَنْ

وَأَنْتَ

فَرْدٌ

وَاحِدٌ

سَتَأْكُلُ

وَتَشْرَبُ

مِثْلَ

الْجَمِيعِ

يَا

شَيْخُ

عَابِدْ؟!!!

الشَّيْخُ عَابِدْ :نَعَمْ

يَا

نَافِعُ

يَا

وَلَدِي

فَالْعَمَلُ

لِوجْهِ

اللَّهْ

وَالْأَجْرُ

عِنْدَ

اللَّهْ

{مَنْ

ذَا

الَّذِي

يُقْرِضُ

اللّهَ

قَرْضاً

حَسَناً

فَيُضَاعِفَهُ

لَهُ

أَضْعَافاً

كَثِيرَةً

وَاللّهُ

يَقْبِضُ

وَيَبْسُطُ

وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونْ}

اَلْبَقَرَةْ245) )

{{اَلْمَشْهَدُ الْخَامِسْ}}

{{ أَفْرَادٌ

تَفْرِشُ

الْحُصْرَ

فِي

الْمَسْجِدْ

وَتَضَعُ

عَلَيْهِ

الْمُشَمَّعَ

الْأَبْيَضْ

وَتَصُفُّ

زُجَاجَاتِ

الْمِيَاهِ

الْبَارِدَةْ

وَالطَّعَامَ

الشَّهِيْ

وَضُيُوفُ

الرَّحْمَنِ

تَأْكُلُ

وَتَشْرَبُ

بَعْدَ

صَلَاةِ

الْمَغْرِبْ}}

رَجُلْ: مَا

أَحْلَى

الرِّيَّ

بَعْدَ

الْعَطَشْ!!!

رَجُلٌ ثَانٍ: وَمَا

أَحْلَى

الْمَاءَ

بَعْدَ

الْجَفَافْ!!!

رَجُلٌ ثَالِثْ: وَمَا

أَحْلَى

الطَّعَامَ

اللَّذِيذَ

بَعْدَ

الْجُوعْ!!!

الْجَمِيعْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(لِلصَّائِمِ

فَرْحَتَانِ

يَفْرَحُهُمَا :

إِذَا

أَفْطَرَ

فَرِحَ

بِفِطْرِهِ ,

وَإِذَا

لَقِيَ

رَبَّهُ

فَرِحَ

بِصَوْمِهِ (

رَوَاهُ الْبُخَارِي

{رِيَاضُ الصَّالِحِينْ}

بقلم أ د / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر وروائي مصري

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