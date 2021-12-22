Posted on by

لانكم صوت الشعب اود ان ابين الفساد الاداري في امانة بغداد

جاسم محمد عودة

لانكم صوت الشعب اود ان ابين الفساد الاداري في امانة بغداد
حيث حاليا هناك بعض التخصيصات المالية لامانة بغداد , توفر سيولة , للاسف لم تستثمرها الامانة في توسيع الطرق او انشاء مجسرات , وانما عادو من جديد لفكرة المقرنص (تبليط الارصفة غير المهمه) بمقاولات ومقاولات ثانوية , وقلع الاشجار ووضع الاسمنت بدلها , وزراعة الثيل الذي يحتاج كميات كبيرة من المياه والعراق يعاني من ازمة مياه , وكلما زرعو الثيل بعد فترة يموت في حرارة الصيف اللاهب وعدم توفر المياه ’ ومن جديد تتوفر سيولة مالية ليعيدو زراعة الثيل وبعملية لاتنتهي , ولكي تزداد المساحات التي يرصفونها بالمقرنص يقطعون الاشجار التي زرعها الناس اما دورهم والتي تطلبت عشرات السنين كي تنمو وتزدهر ولايعلمون باهمية الاشجار ودورها في البيئة , نتمنى منكم تسليط الضوء على هذا الفساد الاداري
حاليا هذا الامر في بلدية الشعلة والناس مستاءة جدا من ذلك
ولكم الشكر والتقدير

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close