جاسم محمد عودة

لانكم صوت الشعب اود ان ابين الفساد الاداري في امانة بغداد

حيث حاليا هناك بعض التخصيصات المالية لامانة بغداد , توفر سيولة , للاسف لم تستثمرها الامانة في توسيع الطرق او انشاء مجسرات , وانما عادو من جديد لفكرة المقرنص (تبليط الارصفة غير المهمه) بمقاولات ومقاولات ثانوية , وقلع الاشجار ووضع الاسمنت بدلها , وزراعة الثيل الذي يحتاج كميات كبيرة من المياه والعراق يعاني من ازمة مياه , وكلما زرعو الثيل بعد فترة يموت في حرارة الصيف اللاهب وعدم توفر المياه ’ ومن جديد تتوفر سيولة مالية ليعيدو زراعة الثيل وبعملية لاتنتهي , ولكي تزداد المساحات التي يرصفونها بالمقرنص يقطعون الاشجار التي زرعها الناس اما دورهم والتي تطلبت عشرات السنين كي تنمو وتزدهر ولايعلمون باهمية الاشجار ودورها في البيئة , نتمنى منكم تسليط الضوء على هذا الفساد الاداري

حاليا هذا الامر في بلدية الشعلة والناس مستاءة جدا من ذلك

ولكم الشكر والتقدير

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