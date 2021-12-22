Posted on by

متظاهرو ذي قار يحاصرون مبنى المحافظة

متظاهرو ذي قار يحاصرون مبنى المحافظة

 ذي قار: نجلاء الخالدي
واصل خريجو الجامعات والمعاهد تظاهراتهم أمام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بتعيينهم  ولليوم الثاني على التوالي، بينما أعلن محافظ ذي قار دعمه للمتظاهرين، نافيا تقديم استقالته على خلفية ضغوط تعرض لها. وحاصر المتظاهرون مبنى المحافظة ومنعوا الموظفين من دخول المبنى، ما دفع القوات الأمنية الى إغلاقه كإجراء احترازي، للمحافظة على سلامة الموظفين والمتظاهرين.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالفساد والمحسوبية في عملية التعينيات، مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية بإيجاد فرص عمل في دوائر الدولة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close