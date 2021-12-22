مراقبون يتوقعون تأجيل جلسة «الاتحادية» للمرة الثالثة وخشية من التصعيد عند بوابات الخضراء

بغداد/ تميم الحسن

يتوقع مراقبون تأجيل جلسة البت بطعون نتائج الانتخابات -المفترض عقدها اليوم- مرة جديدة، فيما لاتستبعد اطراف سياسية حدوث «مفاجآت» على بوابات «المنطقة الخضراء».

وحتى اللحظة يتمسك طرفا الصراع بعد الانتخابات (الصدريون، والاطار التنسيقي)، بطروحاتهما حول شكل الحكومة المقبلة بين اغلبية وتوافقية سياسية.

ومن المؤمل ان تعقد المحكمة الاتحادية جلسة جديدة هي الثالثة لحسم الطعون المقدمة من مجموعة القوى الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات المعروفين باسم «الاطار التنسيقي».

وكانت المحكمة قد أرجأت الى يوم 22 كانون الأول (اليوم)، حسم النظر بدعوى الاطار التنسيقي، لإلغاء نتائج انتخابات 10 تشرين الأول.

ويزعم «الفتح» الممثل للحشد واحد اطراف الاطار حصول تزوير انتخابي، بعدما حاز على 17 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 مقعداً في الانتخابات السابقة.

وقت إضافي

ويعتقد فرهاد علاء الدين، وهو باحث في الشأن السياسي، انه عمليا تحتاج المحكمة الاتحادية الى «وقت اطول» لحسم هذه الدعوى.

علاء الدين وهو رئيس المجلس الاستشاري العراقي يضيف في اتصال مع (المدى) ان «الاتحادية طلبت آراء خبراء من الجامعات العراقية بالطعون على النتائج، ولا اعتقد ان رأي تلك الجهات قد وصلها حتى الآن».

وفي ختام الجلسة الماضية، قال القاضي جاسم محمد عبود رئيس الجلسة التي ضمّت تسعة قضاة آخرين «قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة ليوم 22 كانون الأول/ديسمبر لغرض إمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم» وإكمال المحكمة النظر بالدعوى «وفقا لما جاء في اللوائح المقدمة في هذه الجلسة».

وأكد المحامي محمد مجيد الساعدي، ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، أن الهدف من الدعوى هو «إلغاء نتائج الانتخابات».

وقال «اتضح وجود مخالفات جسيمة وكبيرة جداً من شأنها إحداث تغيير بالنتيجة العامة» بعد الاطلاع على خلاصات تقارير خبراء طلبتها المفوضية الانتخابية.

وكان المسؤولون في تحالف الفتح قد شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً النقاط الخلافية بشأن النتائج مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الالكتروني.

وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الالكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى «سي 1000» قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.

وقدّمت أطراف أخرى كذلك شكاوى أمام المحكمة الاتحادية اعتراضاً على النتائج.

وفي تشرين الثاني دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت عن عمل المفوضية الانتخابية، معتبرةً أنه لا توجد دلائل «على حصول تزوير ممنهج».

وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر تشرين الثاني.

وتصدرت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، ثم زادت الى 74 بعد انضمام مقعد لاحد الاحزاب الفائزة في محافظة واسط.

هل ننتظر قرار الطعون؟

ويشير علاء الدين الى ان «تأجيل البت في الطعون لن يؤثر على المشهد السياسي لان التحرك الحقيقي بين القوى السياسية مرهون بالتصديق على النتائج».

وينفي الباحث السياسي «ارتباط الطعون بقدرة المحكمة الاتحادية على تصديق نتائج الانتخابات»، لكنه بالمقابل «لا يعرف الاسباب الحقيقية وراء عدم تصديق المحكمة».

ويرجح الباحث استمرار النظر في الدعاوى حول نتائج الانتخابات الى «اشهر او سنوات»، وهو امر يعتبره غير منطقي اذ «يمكن ان تبقى القوى السياسية منتظرة كل هذا الوقت دون ان تدخل في مفاوضات وتشكيل حكومة».

وترهن اطراف الاطار التنسيقي اعلان موقفها النهائي من الكتلة الاكبر وتأليف حكومة جديدة بحسم الدعاوى، كما تدعي ان اطراف اخرى خارج الاطار تنتظر قرار المحكمة ايضا.

اطراف سياسية قريبة من اجواء المفاوضات التي تجريها بعض القوى الفائزة، تعتقد ان المحكمة الاتحادية «يمكن ان تفاجئ الجميع يوم الاربعاء وتعطي كلمتها النهائية».

هذه الاطراف التي فضلت عدم نشر هويتها توضح لـ(المدى) انه «في حال تبني المحكمة لقرار صحة نتائج الانتخابات سيدفعنا الى سيناريو تحرك الجماعات المدعومة من الحشد عند بوابة الخضراء».

وتوافد قبل نحو شهرين العشرات من انصار ومؤيدي جماعة الاطار التنسيقي الى منطقة الكرادة عند بوابات احد المنطقة الخضراء، ويعتصمون هناك منذ ذلك الوقت.

وكان هادي العامري، زعيم الفتح، قد قال في وقت سابق انه «سنحترم قرار المحكمة الاتحادية مهما كان».

ويعتبر مراقبون ان الغاء نتائج الانتخابات، كما تطالب القوى الشيعية المعترضة، هو نسف للعملية السياسية.

أدلة «الإطار»

لكن كاطع الركابي وهو نائب سابق عن دولة القانون، يشير الى ان «الغاء الانتخابات هو احد القرارات التي قد تصدر عن المحكمة الاتحادية».

الركابي وهو عضو ضمن الاطار التنسيقي يؤكد لـ(المدى) ان مجموعته «قدمت ادلة لاتقبل الشك عن حدوث فساد وتزوير في الاقتراع لالغاء النتائج او اقرار عد وفرز يدوي شامل، ومن ضمنها تقرير عن الشركة الالمانية الفاحصة التي اكدت وجود خلل في الاجهزة تجاهلته المفوضية».

وكانت مفوضية الانتخابات، ردت على ما ورد بشأن تقرير الشركة الألمانية، وأكدت «عدم وجود أي تلاعب بنتائج الانتخابات وقرارات القضاء هي الحد الفاصل والملزم للجميع».

واكدت المفوضية حينها انه «رغم حدوث مشكلات في التصويت فقد استجابت المفوضية لهذه المشكلات في الوقت المناسب».

واشارت المفوضية في بيانات سابقة الى ان «الشركة لفتت في تقريرها إلى أن المفوضية تصرفت بسرعة وفاعلية وعالجت بنجاح جميع المشكلات».

ويدعو الركابي المحكمة الاتحادية الى «الاسراع في نطق القرار واحترام مشاعر الجمهور الذي يعيش في البرد منذ نحو شهرين على بوابات الخضراء ويعاني مضايقات ولديه شهداء وجرحى».

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