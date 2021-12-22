مستحقات ذوي ضحايا مستشفيي الحسين وابن الخطيب في موازنة 2022

بغداد: جنان الاسدي

كشفت مؤسسة الشهداء عن إصدار مجلس الوزراء توصيات إلى وزارة المالية لتضمين المستحقات المالية لذوي ضحايا مستشفيي ابن الخطيب في بغداد والإمام الحسين (ع) في الناصرية ضمن موازنة 2022.

وقرر مجلس الوزراء خلال نيسان الماضي شمول ضحايا حادثي الحريق في مستشفيي ابن الخطيب والإمام الحسين (ع)، بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة، وكذلك إعداد الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع قانون بشأن عد ضحايا فاجعة المستشفى (شهداء) وإحالته إلى مجلس النواب، كما صوت خلال آب الماضي على قيام وزارة النفط بتشغيل شخص من كل أسرة شهيد من ضحايا مستشفى الحسين (ع) ومنح من 10 الى 25 مليون دينار لأسر شهداء هذا المستشفى. وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي،: إن “التوصيات جاءت بعد مخاطبة المؤسسة مجلس الوزراء لشمول ضحايا مستشفيي إبن الخطيب والإمام الحسين (ع) بقانونها المرقم 20 لسنة 2009 أسوة بضحايا العبارة والعاشر من محرم الحرام”. وأوضح أن المؤسسة وصلت إلى المراحل الأخيرة من انجاز المعاملات المروجة من ذوي الضحايا وتحرص على شمول المستحقين بعد مصادقة قرارات اللجان الفرعية المكونة من قاض وممثل عن وزارات الداخلية والدفاع والبلديات والصحة، فضلا عن ممثل عن المؤسسة”.

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