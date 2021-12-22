نقابة الصيادلة تجدّد المطالبة بمقترح «الدولار الدوائي»

بغداد: مهند عبد الوهاب

جدّدت نقابة الصيادلة مطالباتها للحكومة باعتماد مقترح “الدولار الدوائي” المقدّم إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة من قبل خبراء اقتصاديين لهذا المقترح، إلا أنّ النقابة تراه يمثل حلاً للسيطرة على ارتفاع أسعار الدواء.

ووفقاً للنقابة، فإن “الدولار الدوائي”، سيحقق هدفين، الأول تخفيض أسعار الأدوية، أما الثاني فيكون في القضاء على الدواء الداخل بطريقة غير شرعية للبلاد، والذي تكون كلفته أعلى من الدواء الداخل بطريقة رسمية.

ويتمثّل المقترح بحصول مستوردي الأدوية على استثناء من سعر الصرف الحالي للدولار، وشرائه من البنك المركزي بسعر 1200 دينار، وذلك لغرض تخفيض أسعار الأدوية للمواطنين في الصيدليات، وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، : إنّ “المقترح تم تقديمه قبل عام، ولكن ما زالنا ننتظر الموافقة”.

لكن خبراء اقتصاديين يختلفون مع مقترح نقابة الصيادلة، ويتخوفون من احتمالية استغلال مقترح “الدولار الدوائي” عن طريق قيام مستوردي الأدوية باستغلال السعر المدعوم وشراء الدولار بـ1200، وبعد الحصول عليه لا يتمّ استخدامه في استيراد الأدوية.

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