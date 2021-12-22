26 مخيماً في الإقليم تفصل العراق عن غلق ملف النزوح.. ما قصتها؟

يفصل بين العراق وانهاء ملف النزوح بالكامل، 26 مخيما متبقية فقط في اقليم كردستان، فيما تقف مشاكل سياسية وخدمية أمام انهاء هذه المخيمات واعادة مايقارب 36 الف عائلة إلى مناطقها.

وزارة الهجرة والمهجرين وعلى لسان وكيل الوزارة كريم النوري أكدت ان “العراق انهى ملف النزوح الداخلي باستثناء 26 مخيما تحت ادارة وزارة داخلية اقليم كردستان”، فيما طالب النوري الاقليم بـ”التعاون في انهاء ملفهم ايضا واعادة الراغبين منهم الى مناطق سكناهم”.

وكانت وزارة الهجرة اعلنت عن اغلاق مخيم عامرية الفلوجة قبل فترة وهو آخر مخيم يضم نازحين جراء اجتياح تنظيم داعش الارهابي للمناطق الشمالية الغربية من البلاد عام 2014 قبل ان تتمكن القوات الامنية والحشد الشعبي من إكمال تحريرها في عام 2017. المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير، كشف لـ(المدى) أعداد العوائل التي تقطن هذه المخيمات وتوزيعها على محافظات الإقليم. جهانكير قال لـ(المدى)، إن “الـ26 مخيما تتوزع على شكل 16 مخيما في دهوك و6 مخيمات في اربيل، و4 في السليمانية”، مشيرا إلى أن “36 الف عائلة تقطن هذه المخيمات مجتمعة، من بينها 27 الف عائلة إيزيدية من سنجار، والعوائل الأخرى المتبقية تتوزع مناطق سكناها الاصلية بين نينوى وصلاح الدين”. وحول طبيعة التعاون الذي تنتظره الوزارة من الإقليم، والمعوقات التي تمنع انهاء هذه المخيمات الأخيرة، أشار جهانكير إلى أن “الوزارة تنتظر من حكومة اقليم كردستان متمثلة بوزارة الداخلية حلحلة بعض الامور وتسهيل عودة بعض العوائل الراغبة”، مشيرا إلى أن “بعض المخيمات تقطنها عوائل ضمن مناطق متنازع عليها خاصة بمنطقة حسن شامي، وهؤلاء العوائل يسكنون مخيمات تبعد عن منطقة سكناهم 150 الى 200 متر فقط”.

من جانب آخر، يشير إلى ان “حكومة اقليم كردستان أيضا لديها وجهة نظر اخرى تتعلق بعدم تهيئة الوضع الخدمي والامني في سنجار للاخوة الايزيديين”، معتبرا أنها “وجهة نظر محترمة ايضا ونتمنى أن يتحقق لقاء على مستويات عالية لحلحلة الامور”.

وحول إمكانية تحديد سقف زمني لعودة النازحين وانهاء هذه المخيمات، يرى جهانكير أنه “لا يمكن تحديد سقف زمني، لان بعض الامور خارجة عن ارادة الوزارة والعوائل”، مؤكدا أن “الوزارة تأمل بتعاون جميع الجهات الامنية والخدمية ومؤسسات الدولة لتوجيه بوصلة الاعمار تجاه المناطق المحررة لتكون صالحة لعودة العوائل”.

وأكد انه “لا توجد خطوات مباشرة نحو إعادة النازحين في هذه المخيمات، ولكن لدى الوزارة برنامج يحتوي على خطوات تسبق عملية العودة منها المصالحة المجتمعية وتوفير خدمات صحية وشبكات ماء وكهرباء لبعض القرى والمناطق”.

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