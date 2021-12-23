إدارة معبر بيشخابور تسمح الجمعة والسبت بعودة فئات معينة من غربي كوردستان إلى الإقليم

أعلن مسؤول معبر بيشخابور الحدودي شوكت بربهاري، مساء اليوم الخميس، أنه سيفسح المجال غداً الجمعة لعبور حاملي الجوازات الأوربية والأجنبية المتواجدين في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، إلى إقليم كوردستان، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً عبر نقطة الوليد.

وقال بربهاري في تصريح له، : «سمحناً اليوم الخميس بعبور العاملين لدى المنظمات الإنسانية من غربي كوردستان إلى الإقليم».

وأضاف «غداً الجمعة سيفسح المجال لعبور حاملي الجوازات الأوربية والأجنبية المتواجدين في غربي كوردستان، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً عبر نقطة الوليد».

وأردف بربهاري «سيسمح يوم السبت بعبور حاملي بطاقات الإقامة في إقليم كوردستان للعودة إلى منازلهم، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً عبر نقطة الوليد».

ولفت إلى أن «هذه الإجراءات تشمل فقط المسافرين إلى غربي كوردستان بشكل رسمي من خلال معبر بيشخابور»، مؤكداً أن «هذه الإجراءات هي للعودة إلى إقليم كوردستان حصراً».

وفي وقت سابق، قال مسؤول معبر بيشخابور الحدودي شوكت بربهاري، إن هدف حزب العمال الكوردستاني من الأحداث التي جرت في معبر بيشخابور، هو خلق الفوضى وتعكير أوضاع إقليم كوردستان.

وقال بربهاري في بيان، إن «حزب العمال الكوردستاني دفع بأنصاره للهجوم على المعبر من جانب غربي كوردستان، مماً أدى لإصابة عدد من حراس الحدود بجروح بليغة».

وأضاف أن «حزب العمال الكوردستاني ومنذ ثلاثة أشهر، نصب خيمتين في معبر سيمالكا الحدودي بين إقليم كوردستان وغربي كوردستان، ويتم تحشيد الناس فيهماً يومياً ورفع أعلام العمال الكوردستاني، ويتم ترديد شعارات مناوئة لإقليم كوردستان».

وأكد بربهاري، أنه «رغم كل الاستفزازات إلاً أننا ومراعاة للمصلحة العامة ومراعاة لأوضاع أهالينا في غربي كوردستان، التزمنا بضبط النفس ولم نصدر أي رد فعل».

وبعد الهجوم الأخير، أعلنت إدارة معبر بيشخابور عن أغلاق المعبر بشكل كامل لمدة شهرين، مبدئياً.

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