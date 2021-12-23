ارتفاع جديد بمعدلات التضخم في العراق

اعلنت وزارة التخطيط، أمس الاربعاء، حصول ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة (0.5%)، مقارنة مع شهر تشرين الاول الذي سبقه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقته (المدى)، إن “الجهاز المركزي للاحصاء وفي رصده الجديد لحركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، اعد تقريره النوعي للرقم القياسي لاسعار المستهلك في شهر تشرين الثاني الماضي، والذي اظهر حصول ارتفاع في معدل التضخم الشهري والسنوي”.

وأضاف البيان، أن “المجاميع السلعية التي كانت الاكثر ارتفاعا في الاسعار الشهرية خلال الشهر الماضي، كانت: قسم السلع والخدمات المتنوعة الذي سجل ارتفاعاً قدره (7.3%)، فيما سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (2%) بسبب ارتفاع مجموعة الاحذية بنسبة (0.2%) ومجموعة الملابس بنسبة (2.5%)”.

وأشار، إلى أن “قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.2%) ومجموعة الاثاث والتجهيزات بنسبة (0.9%)”.

وتابع البيان، أن “قسم الصحة سجل ارتفاعاً قدره (2.5%) وارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة (2.2%)، اما قسم النقل فقد سجل ارتفاعاً قدره (2%)، وجاء قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية ليسجل ارتفاعاً قدره (2.7%) بسبب ارتفاع اسعار مجاميع”.

ومضى البيان إلى أن “اللحوم شهدت ارتفاعاً بنسبة (2.4%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (2%)، وبذات النسبة (2%) وارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسة (0.4%) وارتفعت مجموعة السكر والمنتجات السكرية بنسبة (2.7%) ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة (2%)”.

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