الحرير و عين الأسد بلا أمريكان والفصائل لن تسلم السلاح!

بغداد/ تميم الحسن

من المرجح ان يزيد نفوذ الفصائل المسلحة وتنظيم “داعش” على حد سواء، عقب التصريحات الحكومية الاخيرة بانسحاب القوات الامريكية بالكامل من البلاد. وكان من المفترض ان تنفذ بعض الفصائل التي تعمل تحت اسم “مقاومة” وعودها بمهاجمات قوات واشنطن في ليلة الميلاد بعد 8 ايام.

وتشكك بعض الاطراف السياسية بامكانية “نزع سلاح” الفصائل بعد زوال المبرر لوجودها، فيما قد تبقى واشنطن تراقب تلك الجماعات من خارج الحدود.

واعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي، انتهاء انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي، من جميع القواعد التي كانت تشغلها.

وذلك عقب 4 جولات حوار على مدار الأشهر الماضية، تمخضت عن اتفاق يقضي بإبقاء المستشارين العسكريين فقط لمساندة القوات العراقية.

فتح الباب أمام الجماعات المسلحة

وترى اطراف سياسية مؤيدة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ان “الانسحاب سيطلق يد الفصائل للسيطرة والهيمنة اكثر على مقدرات الدولة”.

وكانت الفصائل وبعض القوى المقربة من تلك الجماعات قد تبنت موقفين متناقضين من أنباء تقليص القوات الامريكية.

بعض المواقف كانت مرحبة بإعلان تخفيض عدد القوات، بينما قالت اخرى بانها ستبقى تستهدف القوات الامريكية حتى لو كانت موجودة بصفة “استشارية”.

وهناك اكثر من 100 ألف مسلح في البلاد ينضوون تحت اسم الحشد الشعبي، وضع بعض قادة تلك الفصائل تحت بنود العقوبات الامريكية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للقناة الرسمية إن “وفدا من اللجنة الأمنية العليا زار اليوم (الثلاثاء الماضي) قاعدة حرير في أربيل؛ للاطلاع على انسحاب القوات القتالية من القاعدة، وتم التأكد وبحضور وسائل الإعلام أنه لم تتبقَّ قوات قتالية في القاعدة”.

وأضاف أنه “قبل يومين تم تطبيق الاتفاق في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، وكذلك هي الأخرى لم تبقَ فيها قوات قتالية”، مشيرا إلى أن “المستشارين المتبقين في قاعدة عين الأسد لا يتجاوز عددهم (9) مستشارين، وكانوا حاضرين أمام وسائل الإعلام”.

ولفت المسؤول إلى أن “المهمة الأساسية للمستشارين هي تقديم استشارة للقوات العراقية في مكافحة الإرهاب، والدعم الجوي، إذا طلبنا ذلك”.

وأكد أن “العراق وصل إلى نقطة الدعم اللوجستي وكيفية تسليم وتجهيز القوات العراقية”.

“داعش” المتربص

وترى الاطراف السياسية المؤيدة للحكومة والتي فضلت عدم نشر هويتها في تصريح لـ(المدى) انه “ليس الفصائل لوحدها هي من تهدد البلاد في حال مغادرة القوات الامريكية، ولكن هناك داعش ايضا”.

وفي الاسابيع القليلة الماضية شن التنظيم سلسلة هجمات عنيفة في المناطق المشتركة بين حدود الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، اوقعت اكثر من 60 بين قتيل وجريح، كما احتلت اول قرية بعد 2017 (اعلان النصر على داعش) لعدة ساعات.

جندي واحد!

بدوره يرى النائب السابق مثال الالوسي، ان وجود جندي واحد او 100 يعني ان القوات الامريكية متواجدة في العراق “حتى وان كان لديها موظف واحد”.

وقبل ايام اكد مسؤولون في القيادة الوسطى الأمريكية التابعة للجيش، ان قواتهم الموجودة حاليا في العراق البالغ عددها 2500 جندي، ستظل باقية هناك خلال “المستقبل المنظور”.

ويضيف الالوسي في اتصال مع (المدى): “امريكا لن تتخلى عن مصالحها بسهولة وستبقى تدافع عن ابنائها وامنها من اي مكان”.

وهناك 45 قاعدة امريكية في المنطقة منها في السعودية وقطر، تركيا، والبحرين، وتضم نحو 80 ألف جندي وهي يمكن ان تستخدم لحماية العراق.

هل تتخلى الفصائل عن السلاح؟

بالمقابل يؤكد الالوسي وهو زعيم حزب الامة ان الفصائل المسلحة “لن تتخلى عن سلاحها في حال خرجت القوات القتالية الامريكية من العراق لان قرار تلك الجماعات بيد طهران”.

ويفترض النائب السابق ان “طهران لم تنته من عمليات القتال ضد القوات الامريكية لا في سوريا ولا لبنان ولا حتى في العراق”.

وفي الاسبوع الماضي اكد الامين العام لحركة النجباء – احد فصائل الحشد- أكرم الكعبي، أنه “لا يصدق الوعد الأمیركي بالانسحاب من البلاد بحلول نهاية العام الجاري”.

واضاف الكعبي بحسب ما نقلت عنه وكالات انباء ايرانية خلال اجتماع وصفته بانه جرى مع قادة ثمانية “فصائل مقاومة”، ان “المقاومة تعتبر سلاحها مقدسا ولن تتنازل عنه أبدا”.

وكانت جماعات مسلحة تحت اسم “لواء فاتح خيبر” قد اعلنت الاسبوع الماضي، مواجهة الامريكان، قبل يوم من سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء.

بين العقلانية وأجندة طهران

الى ذلك يفصل غازي فيصل، وهو باحث في الشأن السياسي والامني، مشكلة وجود القوات الامريكية والاجنبية في العراق الى محورين:

الاول هو تعامل الحكومة مع التحالف الدولي والقوات الامريكية، ووصفه بـ”العقلاني”، ويراعي مصالح العراق السياسية والامنية والاقتصادية، والاخر هو دور الفصائل وايران.

ويقول فيصل وهو مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية في حديث مع (المدى) ان “الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عملوا على تجهيز وتدريب القوات العراقية، كما يحتفظون بعلاقات ثقافية واقتصادية مع العراق”.

واكد فيصل ان “القوات الامريكية ستحتفظ بـ2500 جندي بصفة استشارية ويقومون بمهمات رصد ودعم القوة الجوية ومراقبة الحدود، وقد تتدخل بالقتال في حال طلبت الحكومة العراقية”.

اما المشكلة التي يراها الباحث السياسي هي “بوجود اجندة ايرانية في المنطقة ومنها العراق تحت اسم المقاومة الاسلامية العالمية، وتمررها في البلاد عن طريق عدد من اذرعها”.

ويرجح فيصل ان هذه الاذرع “ستستمر في مواجهة القوات الامريكية”، متوقعا انهيارها كما انهارت “القاعدة وتنظيم داعش والتي تتشابه مع الفكرة الايرانية في تشكيل حكومة اسلامية”.

ويشير فيصل الى ان بقاء هذه المواجهات “سيضيع على العراق ودول اخرى مثل لبنان واليمن فرصا كبيرة من التقدم والتنمية”.

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